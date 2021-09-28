Sosyal medya yasaklarına hayır

İktidarın yeni sosyal medya düzenlemesini ‘yasak’ olarak nitelendiren gazeteciler, yazarlar ve yayıncılar kamuoyundan gizlenerek böyle bir düzenleme yapılmasına tepkili.

AKP, uzun zamandır sosyal medya mecralarındaki ‘‘yalan haber ve dezenformasyon’’dan şikâyetçi. İktidar partisinin yalan haber ve dezenformasyon ile mücadele gerekçesiyle hazırlamakta olduğu yeni sosyal medya düzenlemesi ile ilgili yasa tasarısının Ekim ayında TBMM’de görüşülmeye başlanması bekleniyor. Gazeteciler, yazarlar ve yayıncılar kamuoyundan gizlenerek böyle bir düzenleme yapılmasına tepkili. İstanbul’da bir araya gelen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB), PEN Yazarlar Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilciliği yeni sosyal medya düzenlemesine ortak bir şekilde karşı çıktılar.

30 bin kullanıcı soruşturulmuş

Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilcisi Uğur Güç ise medyayı büyük ölçüde kontrol eden iktidarın sosyal medyayı da denetim altına almak istediği görüşünü savundu. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Güç, ‘‘Uzun süredir medya baskı altında ve yüzde 90’ı iktidarın kontrolü altına geçmiş vaziyette. Tabiî sosyal medya daha özgür bir platformdu. Fakat burada sosyal medya kullanıcılarına açılmış binlerce dava var. Son bir yıl içinde en az 30 bin kişi soruşturulmuş ve bunlardan 5 bin kişi ceza almış. Çok büyük rakamlardan söz ediliyor. Emniyette savcılıkta çok yığılmış dosyalar var. Önemli burada muhalefetim sesini kısabilmek olduğunu görüyoruz. Zaten yaygın medya dediğimiz ana akım medyada istedikleri haberleri zaten yayınlatıyorlar. ‘Yalan haber’ dedikleri şeyleri, yani haberin manipüle edilerek kullanılmasını zaten kendileri yapıyor” diye konuştu.

‘İktidar denetlenemesin diye yapıyorlar’

Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner de yeni sosyal medya düzenlemesinin eleştirel basını engelleme amacı taşıdığı kanısında. Özyalçıner ‘‘İnternet üzerinden daha önce getirilen bir yasa var. Bu yasanın üzerine ikinci ve üçüncü bir düzenleme getiriliyor. Bu düzenlemenin amacı, kurumsal bir denetimden de söz ediliyor. Kurumsal denetim zaten var olan kurumsal denetimlerin neler yaptığı ortada. Basın İlan Kurumu’nun, RTÜK’ün, Muzır Kurulu’nun neler yaptığı ortada. Bu getirilecek düzenleme amacı iktidarın denetlenememesi. Bu da düşünce ve ifade özgürlüğüne getirilen yeni bir kısıtlama diyebiliriz. Yasal yollardan değil keyfi ve idari yollardan eleştirilen basına karşı önlem alınmaya çalışılıyor. Eleştirel basına karşı koyma girişimi’’ ifadelerini kullandı.

Eleştiren herkesi düşman sayıyor

Toplantıda konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, iktidarın haberlerin manipüle edilmemesi için böyle bir düzenlemeye başvurduğu gerekçesinin inandırıcı olmadığını söyledi. Olcayto, ‘‘İktidarın tuhaf bir huyu var. Kendisini eleştiren herkesi düşman sayıyor. Düşüncelerine uymayan ayrı bir potaya koyuyor onu nasıl dışlarım nasıl mesleğinden soğuturum havası ile çalışmalar yapıyor. Gazeteciliğimizin geldiği

durum konusunda bir şey söylememe gerek yok; hepimiz görüyoruz, hepiniz görüyorsunuz. Yalan haberi, haberin manipüle edilmesini önleyeceğiz. Nasıl önleyeceksiniz? En çok manipüle eden ve haber gizleyen iktidar. Ana akım medya hemen hemen bir iki istisnası dışında haber görmemekte ısrarlı. Bu yasa tasarısını meclisten geçiremeyeceklerine inanıyorum. Geçirirlerse biz mücadeleye devam edeceğiz’’ dedi.