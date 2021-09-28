"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Sosyal medya yasaklarına hayır

28 Eylül 2021, Salı 21:46
İktidarın yeni sosyal medya düzenlemesini ‘yasak’ olarak nitelendiren gazeteciler, yazarlar ve yayıncılar kamuoyundan gizlenerek böyle bir düzenleme yapılmasına tepkili.

AKP, uzun zamandır sosyal medya mecralarındaki ‘‘yalan haber ve dezenformasyon’’dan şikâyetçi. İktidar partisinin yalan haber ve dezenformasyon ile mücadele gerekçesiyle hazırlamakta olduğu yeni sosyal medya düzenlemesi ile ilgili yasa tasarısının Ekim ayında TBMM’de görüşülmeye başlanması bekleniyor. Gazeteciler, yazarlar ve yayıncılar kamuoyundan gizlenerek böyle bir düzenleme yapılmasına tepkili. İstanbul’da bir araya gelen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB), PEN Yazarlar Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilciliği yeni sosyal medya düzenlemesine ortak bir şekilde karşı çıktılar. 

30 bin kullanıcı soruşturulmuş

Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilcisi Uğur Güç ise medyayı büyük ölçüde kontrol eden iktidarın sosyal medyayı da denetim altına almak istediği görüşünü savundu. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Güç, ‘‘Uzun süredir medya baskı altında ve yüzde 90’ı iktidarın kontrolü altına geçmiş vaziyette. Tabiî sosyal medya daha özgür bir platformdu. Fakat burada sosyal medya kullanıcılarına açılmış binlerce dava var. Son bir yıl içinde en az 30 bin kişi soruşturulmuş ve bunlardan 5 bin kişi ceza almış. Çok büyük rakamlardan söz ediliyor. Emniyette savcılıkta çok yığılmış dosyalar var. Önemli burada muhalefetim sesini kısabilmek olduğunu görüyoruz. Zaten yaygın medya dediğimiz ana akım medyada istedikleri haberleri zaten yayınlatıyorlar. ‘Yalan haber’ dedikleri şeyleri, yani haberin manipüle edilerek kullanılmasını zaten kendileri yapıyor” diye konuştu.

‘İktidar denetlenemesin diye yapıyorlar’

Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner de yeni sosyal medya düzenlemesinin eleştirel basını engelleme amacı taşıdığı kanısında. Özyalçıner ‘‘İnternet üzerinden daha önce getirilen bir yasa var. Bu yasanın üzerine ikinci ve üçüncü bir düzenleme getiriliyor. Bu düzenlemenin amacı, kurumsal bir denetimden de söz ediliyor. Kurumsal denetim zaten var olan kurumsal denetimlerin neler yaptığı ortada. Basın İlan Kurumu’nun, RTÜK’ün, Muzır Kurulu’nun neler yaptığı ortada. Bu getirilecek düzenleme amacı iktidarın denetlenememesi. Bu da düşünce ve ifade özgürlüğüne getirilen yeni bir kısıtlama diyebiliriz. Yasal yollardan değil keyfi ve idari yollardan eleştirilen basına karşı önlem alınmaya çalışılıyor. Eleştirel basına karşı koyma girişimi’’ ifadelerini kullandı.

Eleştiren herkesi düşman sayıyor

Toplantıda konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, iktidarın haberlerin manipüle edilmemesi için böyle bir düzenlemeye başvurduğu gerekçesinin inandırıcı olmadığını söyledi. Olcayto, ‘‘İktidarın tuhaf bir huyu var. Kendisini eleştiren herkesi düşman sayıyor. Düşüncelerine uymayan ayrı bir potaya koyuyor onu nasıl dışlarım nasıl mesleğinden soğuturum havası ile çalışmalar yapıyor. Gazeteciliğimizin geldiği 

durum konusunda bir şey söylememe gerek yok; hepimiz görüyoruz, hepiniz görüyorsunuz. Yalan haberi, haberin manipüle edilmesini önleyeceğiz. Nasıl önleyeceksiniz? En çok manipüle eden ve haber gizleyen iktidar. Ana akım medya hemen hemen bir iki istisnası dışında haber görmemekte ısrarlı. Bu yasa tasarısını meclisten geçiremeyeceklerine inanıyorum. Geçirirlerse biz mücadeleye devam edeceğiz’’ dedi.

 

Etiketler: sosyal medya, yasak
Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pamukkale Üniversitesinde skandal üstüne skandal

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 239 kişi daha vefat etti

    Sosyal medya yasaklarına hayır

    DSÖ: 2,4 milyar dolarlık aşıya ihtiyaç var

    “Başörtüsü yasak” ilânı kalktı

    Elektrik zamları enflasyonu şahlandırıyor

    'Kenya'da 2,1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşecek

    AB, Volkswagen'in mağdur olan Avrupalı müşterilerin tazminatını ödemesini istiyor

    Balıkçılığa müsilaj darbesi: Son 40 yılın en kötü dönemi

    İngiltere’deki araç kuyrukları sürüyor

    Afyonkarahisar Kitap Fuarı’ndayız

    Ürdün, İsrail'e protesto notası verdi

    0-17 yaş arası vaka sayısında artış var

    Erdoğan, yarın Rusya'ya gidecek

    Hulusi Akar'dan Rusya'ya tepki

    İstanbul'a 8 ayda 4 milyon 854 bin yabancı turist geldi

    Plastik poşet kullanımı yüzde 75 azaldı

    Yunanistan, Fransa'dan 3 fırkateyn alacak

    İngiltere İşçi Partisi'nden İsrail'e yaptırım kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İmam hatipler ve Risale-i Nur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarihin en dehşetli dönemi
    Ahmet BATTAL

    Çağırın Meclisi, toplansın gelsin
    Osman ZENGİN

    Heykele sinek kondu...
    Süleyman KÖSMENE

    Samimî tövbenin basamakları
    Orhan GÜLER

    Nurcular “Demokratlar” çevresinde toplanırken...
    Faruk ÇAKIR

    Bu taksimi kim savunur?
    Risale-i Nur'dan

    Vazifemiz ihlâs ile Kur’ân’a hizmet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.