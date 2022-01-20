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20 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Sosyal medyadan hakaret cezasız kalmadı

20 Ocak 2022, Perşembe
Gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Karikatüristimiz İbrahim Özdabak ve Yayın Koordinatörümüz Mustafa Döküler’e sosyal medya üzerinden yapılan hakaret cezasız kalmadı.

Abdülhamit Doğan hakkında açılan dâvâda karar çıktı. Mahkeme, Abdülhamit Doğan’ın hakaret suçunu işlediğine karar verdi ve cezalandırdı. Sanık Doğan’ın sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan cezalandırılmasına hükmedildi. Sanığın 75 gün adlî para cezasıyla cezalandırılması son kararla kesinleşmiş oldu. 

Adli para cezasıyla cezalandırıldı

Sosyal medya hesabından gazetemiz çalışanlarına yapılan hakaretin cezası yargı tarafından kesildi. Abdülhamit Doğan mahkemeye verdiği savunmada, “İbrahim Özdabak ve Mustafa Döküler benim 30 yıllık arkadaşlarımdır. Benim attığım tweet sinirlilikle atılan bir mesajdır (…) Benim hareketim fiile karşıdır şahıslara karşı değildir. Ben hakaret kastıyla hareket etmedim, suçsuzum, beraatimi istiyorum. (…) Halil İbrahim Özdabak Yeni Asya dosyasında karikatür yapımı yapar. Ben Risale-i Nur cemaatindeyim, onları ordan tanırım” ifadelerini kullandı. Bakırköy Adliyesi’nde görülen dâvâda sanık Abdülhamit Doğan’ın suçu sabit bulundu ve adlî para cezasıyla cezalandırıldı.

İstanbul - Yeni Asya

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