Soylu: 120 kilometre hız sınırını, 140 kilometreye çıkaracağız

İçişleri Bakanı Soylu, "Hız limitlerini biraz daha artırıyoruz. Şu anda otobanlar ve otoyollarda hız limiti 132 kilometre. Bunu 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içerisindeyiz. 120 kilometre hız sınırını, 140 kilometreye çıkaracağız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

İçişleri Bakanlığı olarak Ramazan Bayramı süresince tüm birimlerle sahada olduklarını ifade eden Soylu, denetimden ziyade daha çok rehberlik yapma anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Vatandaşların geçmiş bayramlara nazaran kurallara riayet ettiğini anlatan Soylu, "Trafikte, salgın dönemine göre bu bayramda çok ciddi bir yoğunluk söz konusuydu. Son 10 yılın 5 günlük bayramlarına göre kıyasladığımızda kazalarda, ölümlerde yüzde 61 azalma oldu. Bu bizim için çok kıymetli bir durum. Aldığımız tedbirlerin karşılığını görüyoruz. Kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazada yüzde 55, yaralamalı kazada yüzde 47 azalma oldu." diye konuştu.

Soylu, 2010 yılında Türkiye'deki trafik kazalarında 100 bin kişide ölüm oranının 13,4 kişi olduğunu, bu rakamın şu anda 6,2 kişiye düştüğünü ifade etti.

Trafik kazalarında 2015 yılında ölü sayısının 7 bin 530, 2017 yılında 7 bin 447 olduğunu anımsatan Soylu, geçen yıl ölen kişi sayısının ise 5 bin 362 olduğunu aktardı.

Maalesef ölümlerin yüzde 22'sinin yaya ölümleri olduğuna dikkati çeken Soylu, "Yaya öncelikli bir trafik başlattık. Önümüzdeki hafta Trafik Haftası'nda tek konumuz yaya. Her 100 ölümden 22'si yaya. Yaya ölümlerinin yüzde 58'i de yayalardan kaynaklı. 2022 yılında 99 yaya ölümü oluş. Bunun maalesef 47'si yaya geçitlerinin dışından geçmeye çalışan yayalarımızın hataları nedeniyle. Sadece 5 tanesi sürücü kusurundan kaynaklanmış." diye konuştu.

Hız sınırlarında düzenleme

Bakan Soylu, hız limitlerine ilişkin bir çalışma yaptıklarını, İçişleri Bakanlığının kanunun verdiği yetki çerçevesinde hız limitlerini yüzde 20 artırma imkanının olduğunu anımsattı.

Hız limitlerini belirlerken karayollarının standardını dikkate aldıklarını söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile görüştük. Hız limitlerini biraz daha artırıyoruz. Şu anda otobanlar ve otoyollarda hız limiti 132 kilometre. Şu anda Kuzey Marmara otoyolunda çalışıyoruz. Bunu 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içerisindeyiz. 120 kilometre hız sınırını, 140 kilometreye çıkaracağız. Yani 20 kilometre opsiyonumuzun tamamını orada kullanacağız. Ceza sınırı da 154 kilometre. Eğer bunu becerebilir de ortalama sürat yapabilirsek... Çünkü bazı otoyollarda, otobanlarda ortalama hız var. Biz oradaki ortalama hıza bakıyoruz. Giriş ve çıkış 154 kilometre hız yapabilecekler ama bu 154 kilometre hız yapsınlar demek değil. Kuzey Marmara otobanı, İstanbul-İzmir otoyolu ve Ankara-Niğde otoyolu. Bu üçünün standartları bunu kaldıracak seviyede. Daha yükseğini de kaldırabilir ama tedbirli ve temkinli olabilmemiz açısından bunu ifade ediyoruz.

İkincisi, Şanlıurfa'dan başlayıp Edirne'ye kadar giden Anadolu Otoyolu var Ankara'dan geçen. Bu yolda aradaki Ankara-Niğde istikameti hariç hepsinde 10 kilometre daha hız limitini artırıyor, 133 kilometreye çıkarıyor, idari yaptırım sınırını da 143 kilometreye çıkarıyoruz. Buna ait bir çalışma ortaya koyacağız 1 Temmuz'dan itibaren. Karayolları bazı yerlerde 'burada şu hıza düşmeniz uygundur' diye işaretleme yapacak. Bölünmüş yollarda bu uygulama yok."

Soylu, Türkiye'nin 81 vilayetinde şehir içinde ve mücavir alanda sürücünün kafa karışıklığını giderecek bir hız standardizasyonu çalışmasının sürdüğünü dile getirdi.