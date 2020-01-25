Süleyman Soylu depremle ilgili açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde: - Akşamdan itibaren hem kamuoyunu doğru bilgilendirmek hem bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için yaptığımız açıklamalarla bilgi vermeye çalışıyoruz. - An itibariıyla Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, Elazığ'da da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı. Yaralı sayısı 1031 - Tüm jandarma birimlerimiz köylere ulaştılar, köylerden bilgiler intikal ettiler. - 8.55'den sonra 398 artçı deprem oldu. Bunların 13'ü 4'ün üzerinde. - Toplam 39 kişiyi göçük altından çıkardık. - Şu anda elimizdeki veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz hastamız yok. - 22 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor. - Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - 1031 müracaat içinde 382 vatandaşımız yaralıydı. Takibi hala yapılan 128 hastamız var. 34 vatandaşımızın da yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Durumu kritik olan hastamız yok. - 4 tane sahra hastanesi ihtiyaç durumunda kurulacak. - En son kurtarılan iki vatandaşımızın da genel durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - İlk hasar tespit çalışmalarında 5 binamızın yıkık olduğu, ağır hasarlı ve hafif hasarlı birçok yapımız olduğu tespit edildi. - Yıkık binaların kerpiç yapılardan olduğu görüldü. - Hasarlı binalara girilmemesi noktasında vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. - Depremzedelere nakdi yardımlar bugün başlayacak.

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