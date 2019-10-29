Suriye Anayasa Komitesi için ön görüşmeler başladı

İsviçre'nin Cenevre kentinde yarın ilki düzenlenecek Suriye Anayasa Komitesi toplantısı öncesinde teknik düzeyde görüşmeler yapılıyor. Rejim, muhalefet, Türkiye, Rusya, BM ve ABD'nin başını çektiği 15 Batı ülkesi temsilcileri, ayrı ayrı ikili toplantılar düzenliyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yarın ilki düzenlenecek Anayasa Komitesi toplantısı öncesinde teknik düzeyde görüşmeler sürüyor.

Komite'nin 150 üyesi, konakladıkları otellerde Birleşmiş Milletler (BM), garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın heyetleri ve BM'nin "küçük grup" ismini verdiği Batı ülkelerinin temsilcileriyle ayrı ayrı ikili toplantılar yapıyor.

Toplantılara katılan muhalefet heyetinden alınan bilgiye göre, 150 kişi içerisindeki muhalif üyeler, sabah saatlerinde küçük grup ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD'nin de aralarında olduğu 15 Batı ülkesi, süreç boyunca gerektiği hallerde çeşitli baskı araçları da kullanarak anayasa yapım sürecine destek vereceklerini vurguladı.

Kaynaklara göre, ABD'nin başını çektiği küçük grup, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında belirlendiği üzere, anayasa yazımının akabinde seçimlerin yapılmasını ve geçiş hükümeti kurulmasına ağırlık veriyor.

Öğleden sonra, Komite'nin muhalif üyelerinin Rusya ile de bir görüşme yapması planlanıyor.

150 kişi içindeki 50 kişilik muhalefet heyeti, başkanlık, parlamento ve karma olmak üzere, Suriye'nin yönetiminde söz konusu olacak üç sistem için de ayrı ayrı taslaklar hazırlıyor. Muhalifler, yetkilerin eşit şekilde dağılacağı karma sistemin daha uygun olacağı görüşünü savunuyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti ile de düzenli biçimde görüşen muhalifler, halihazırda kendi aralarında istişare toplantısı düzenliyor. Ardından Rusya heyeti ile bir araya gelmeleri planlanıyor.