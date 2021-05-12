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12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Susurluktan daha ileri

12 Mayıs 2021, Çarşamba
Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Sedat Peker’in, Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar üzerinden ortaya attığı iddialarla ilgili değerlendirme yapan Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, “Hukuk sisteminin zayıfladığı, devlet kurumsal yapılarının çözüldüğü ve siyasetin içinde belirli şahısların mafyatik insanlarla olan ilişkilerinin geliştiği bir sürece” işaret ediyor.

DW Türkçe’nin haberine göre Öneş, “Çakıcı ve Mehmet Ağar ekibinin yeniden alan hâkimiyeti kazanması, yeniden Susurluk dönemine mi geçildiğini gösteriyor? sorusu üzerine “Susurluk dönemindeki yapıyı aşan bir durumun ortaya çıktığını düşünüyorum. Susurluk döneminde devlet içindeki kirlenmiş yapılar olduğu kadar, bunları temizlemek isteyen kurumsal yapılar da vardı. Ama devlet içinde gene siyasî bağlantıları olan dar çerçevede olmasına rağmen illegal yapılarını yürütebilen bu tip örgütsel yapılar ortaya çıkmıştı. Bugün böylesine yapılarla ilişkilerin siyasetçiler tarafından sergilendiği bir dönemi de ortaya çıkarıyoruz. Siyasetin açıkça Peker ve Çakıcı grubuyla olan ilişkileri ortada. Böylesi yapılar için af yasası çıkarıldı. Onun için Susurluk dönemini aşan bir durum var, diyorum” cevabını verdi.

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Hukuk felç olunca çetelere gün doğdu

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Sedat Peker’in iddialarına ilişkin yorumlarda bulundu.

Yeneroğlu, Peker’in iddialarının soruşturulması gerektiğini söyleyerek, “Bu şahıs daha düne kadar devleti yönetenler tarafından saygın bir iş adamı muamelesi görmüş, şehir meydanlarında mitingler düzenlemiştir” dedi. “Ekonomik kriz, işsizlik, enflasyon, yasaklar, yoksulluklar ve yolsuzlukların yanı sıra organize suç örgütlerinin yeniden güç kazanmasında da 90’lara dönüldüğü açıktır” diyen Yereoğlu, “90’lı yıllar boyunca Türkiye’de pek çok faili meçhul cinayet işlenmiş, iş adamları haraca bağlanmış, ihalelerde yolsuzluklar gerçekleşmiş, temel hak ve özgürlükler ihlal edilmiş, işsizlik, enflasyon ve fakirlik hayatın bir gerçeği haline gelmiştir. (…) Ülkenin dönüp dolaşıp aynı noktaya geldiği görmek kaygı vericidir.  Hukuk devletinin anlayışının ortadan kaldırıldığı ve yargı organlarının ‘adamına göre muamele’ yaptığı bir ortamda; mafya, suç örgütleri, paralel yapılar ve terör örgütlerine geniş alanlar açıldığı muhakkaktır” ifadelerini kullandı.

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