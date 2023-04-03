Tahiri Mutlu ve Mehmet Birinci ağabeyleri rahmetle anıyoruz

Bediüzzaman’ın son yıllarında yanında bulunan, hizmet tarzını yakından görüp bilen sayılı talebelerinden biri olan Tahiri Mutlu Ağabey, tevafuklu Kur’ân’ın basılmasına vesile oldu.

MUSA AYDIN - İSTANBUL

Tahiri Mutlu Ağabey, Bediüzzaman’ın son yıllarında yanında bulunmuş, hizmet tarzını yakından görüp bilen sayılı kişilerdendir. Tahiri Mutlu, 1900 yılında Isparta’ya bağlı Atabey ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk yılları, mânevî değerlerin ön planda tutulduğu, dinî hassasiyetleri olan bir aile ortamında geçti. Vatanî hizmetini Millî Mücadele yıllarında yerine getirdi. Savaş sonrasında gazilik unvanı ve madalyası aldı. Kendisine gazilik maaşı bağlandıysa da, o bu maaşı almaya yanaşmadı. Tahiri Mutlu 1930 yılında Bediüzzaman’ın ismini duymuş ve Risâle-i Nur’la tanışmıştı. Bu tanışmadan sonra Hafız Zühdü’nün oğlu Eşref ile birlikte Barla’ya giderek Bediüzzaman’ı ziyaret etti. Bu ziyaret kendisini çok etkiledi. 1935 yılından sonra fiilen Risâle-i Nur Talebeleri safında yerini aldı.



Tahiri Mutlu’nun, Risale-i Nurlara çok hizmeti geçti.

SIKINTILARI DERT ETMEDİ

Tahiri Mutlu, Bediüzzaman ve diğer Nur Talebeleri gibi, takiplerden kendini bir türlü kurtaramadı. 1943’te Denizli ve 1948’de Afyon hapishanelerinde çileli günler geçirdi. Ayrıca, 1958 yılında Ankara ve 1960’ta Isparta’da hapis hayatına devam etti. Mahpusluğu sırasında hiç boş durmadı. Etrafındakilere iman hakikatlerini anlatmak için büyük gayret harcadı. Mahpuslukta karşılaştığı sıkıntıları hiçbir zaman kendine dert edinmedi. Her zaman hizmeti birinci planda tuttu.



3 Nisan 1997’de vefat eden Tahiri Mutlu’nun kabri Eyüp Sultan Mezarlığı’nda yer alıyor.

TEVAFUKLU KUR’ÂN’A HİZMETİ

Ömrünü iman hizmetinde geçiren Tahiri Mutlu Ağabey 3 Nisan 1977 tarihinde vefat etti. Vasiyetine uyularak Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi. Önden giden Nur Talebelerine komşu oldu. Tahirî Ağabeyin, sadakati, vefası, iman ve Kur’ân hizmetindeki sağlam duruşu, Risâle-i Nur’un neşri için bütün malını infak etmesi, hayatını Nur hizmetine vakfetmesi ve ibadetindeki azamî dikkati gibi örnek hayatı öne çıkmaktadır. Tahiri Mutlu’nun unutulmaz bir hizmeti de tevafuklu Kur’ân’ın bastırılması hususunda gösterdiği gayret, yaptığı fedakârlıktır. Köydeki tarlalarının tamamını ve evini satıp getirdi, Kur’ân’ın basılması için ortaya koydu. Tevafuklu Kur’ân’ın—Bediüzzaman’ın tarifi üzerine—ilk defa yazılmasına Hüsrev Efendi muvaffak olduğu gibi, Tahiri Mutlu Ağabey de basılıp Müslümanların eline geçmesine vesile oldu.

Nurları matbaada ilk bastıranlardan

RİSALE-İ NUR’UN NEŞİR HİZMETLERİNDE BÜYÜK KATKILARI OLAN MEHMET BİRİNCİ AĞABEY BEDİÜZZAMAN’I DEFALARCA ZİYARET ETTİ.



Mehmet Birinci 3 Nisan 2007’de vefat etti.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin yakın talebe ve hizmetkârlarından Mehmet Emin Birinci, 3 Nisan 2007 tarihinde, kalp yetmezliği sebebiyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Birinci ağabeyin cenaze namazı, İstanbul Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılındıktan sonra Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilmişti. 1933’te Rize’nin Pazar ilçesi Hisarlı Köyünde dünyaya gelen Mehmet Emin Birinci, Ankara ve İstanbul’da Risâle-i Nur neşriyatı ile başlayan hizmet hayatını ömrünün sonuna kadar devam ettirdi. Üstad Bediüzzaman Said Nursî’yi ilk defa 1953’te İstanbul’da ziyaret eden Birinci, öğretmenliği bırakarak kendisini Risale-i Nur hizmetlerine vakfetti.



Birinci’nin kabri Eyüp Sultan Mezarlığı’nda bulunuyor.

Bundan sonra Bediüzzaman’ı pek çok defa ziyaret eden Mehmet Emin Birinci, Risale-i Nur’un neşir hizmetinde bulundu. Nur Risalelerini matbaada ilk bastıranlardandır. Ömrünün sonuna kadar gerek yurt içinde gerek yurt dışında Risale-i Nur eserlerinin tanınması, yayılması ve okunması için gayret gösterdi. Mekânı Cennet olsun inşallah.