Tahliyeler geç, ama olumlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazeteci Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın tahliye kararında geç kalındığını belirterek, “Olumlu karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazeteci Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından verilen tahliye kararında geç kalındığını belirterek, “Olumlu karşılıyorum” dedi. FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, Gazeteci- Yazar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak dâvâsına ilişkin konuştu. “Biraz geç kalmış gibi geliyor” diyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti: “Ben şahsen her noktada fikirleri ile bağdaşmayabiliriz, ama bu 3 kişi de kendi fikirlerini çok rahat bir şekilde kamuoyuna duyuran şiddete de hiç taraftar olmadığım insanlar. Nazlı Hanım’ın tabiî başka bir özelliği var. Biz Nazlı Hanım ile birlikte milletvekilliği yaptık. Bizim partimizden milletvekili seçilmiştir. Onun için bu kadar gecikmiş olmasına rağmen serbest bırakılmaları güzel haber. Onlar da zaten epey bir zaman ceza çektiler. Ben kendilerine bundan sonraki ömürlerinde hayırlı huzurlu bir hayat temenni ediyorum. Biraz geç kalmış gibi geliyor bana, ama tahliye olmalarını olumlu karşılıyorum.”

Bir kayıp daha emniyette ortaya çıktı

Antalya polisi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden atıldıktan sonraortadan kaybolan ve kendisinden dokuz aydır haber alınamayan Gökhan Türkmen’in Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde olduğu haberini eşi Zehra Türkmen’e telefonla verdi. Eşini görüp göremeyeceğini merak eden Zehra Türkmen “Ankara’ya götürülüyor. Ankara’ya gidin” cevabını aldı. Polisle gece 00.30’da telefonla yaptığı görüşmenin ardından Kayseri’den Ankara’ya gelen Zehra Türkmen DW Türkçe’ye “Eşimin ailesi Antalya’da oturuyordu. Onlar da Antalya’da görüşemediler. Polis bana Ankara’da beklememi söyledi, bekliyorum” diye konuştu. Eşi Gökhan Türkmen’in Şubat 2019’da ortadan kaybolan ilk KHK’lı olduğunu hatırlatan Zehra Türkmen “Çok korkuyordum, onun yaşadığını öğrendiğim için mutluyum. İyi olması için dua ediyorum” dedi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kayıpların bir bir emniyette ortaya çıkmasının kamuoyuna açıklanmasını istiyor. Gergerlioğlu “Kayıplar bulunup bulunup, Ankara Emniyeti’ne getiriliyor. Türkmen elbette ki kendisine ne olduğunu anlatamayacak. Ama devletin bunu açıklamasında ısrarlıyız” diyor.