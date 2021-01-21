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23 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Tanrıkulu’dan ürküten işkence raporu

21 Ocak 2021, Perşembe 17:00
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, son 18 yılda 27 bin 493 kişinin işkenceye maruz kaldığını, 86 kişinin ise işkenceden vefat ettiğini açıkladı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP iktidarı döneminde yaşandığı iddia edilen işkence olaylarını rapor haline getirdi. T24’ün haberine göre, Tanrıkulu’nun 2002-2020 Yılları AKP Hükümetleri İşkence ve Kötü Muamele Raporu’na göre bu yıllar arasında 27 bin 493 kişi işkenceye maruz kaldı. 2002 yılında 988 işkence olayı yaşanırken, bu sayı 2020 yılında 3 bin 534’e yükseldi. En fazla işkence olayı 2015 yılında yaşandı, bu yılda 5 bin 671 işkence olayı kayıtlara geçti. Rapora göre, AKP iktidarı döneminde 86 kişi işkenceden vefat etti. 1990’lı yıllarda gündeme gelen ‘zorla kaybetme’ olayları ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL döneminde yeniden gündeme gelmeye başladı. Raporda “OHAL sonrası dönemde (2016-2020 yılları arasında) çoğunluğu FETÖ-PDY operasyonları çerçevesinde kaybedilenlerden 24’ü daha sonra bulundu. Bu kişilerin ‘kayıp oldukları dönemde’ yoğun işkence gördükleri belirlendi” denildi.

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