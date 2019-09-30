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30 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Tarihi dava başladı

30 Eylül 2019, Pazartesi 19:11
Alman otomotiv devi Volkswagen'in karıştığı dizel araçlardaki emisyon skandalı 'Dieselgate' hakkında Almanya'da tarihi bir dava başladı.

Tamı tamına 450 bin kişinin Alman üreticiden davacı olduğu hukuki süreçte Avrupa'nın dört bir yanından gelen dizel araç sahipleri yaşadıkları mağduriyetin karşılanmasını isteyecek.

Yıllarca sürebileceği sanılan ve Almanya'da ilk defa görülen bu toplu dava Alman şirketinin mağdurlara doğrudan bir ödeme yapmasını sağlamayacak. Fakat mahkemenin alabileceği olumlu bir kararın ardından davacılar bireysel olarak Volkswagen'e tazminat davası açabilecek.

ABD'de patlak veren skandal

Amerika Birleşik Devletleri'nde Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) Alman otomobil devinin bazı modellere yanıltıcı yazılım yerleştirdiğini ortaya çıkarması ile 'Dieselgate' skandalı 18 Eylül 2015'te patlak vermişti.

Dünya genelinde 11 milyon aracın bu tür yazılımla donatıldığını duyuran şirket, 30 milyar euro para cezası ile karşı karşıya kalmıştı. Bu miktarın yaklaşık 18 milyarını Amerika'da ödemesi gereken Volkswagen, şu ana kadar Almanya'da ise sadece 2,3 milyar euroluk bir tazminatla karşı karşıya kalmıştı. Şirket ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşma yoluna giderek sadece bu ülkede 475 bin dizel araç için, her araç sahibine 10 bin dolara kadar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Skandalın patlak vermesinin ardından ayrıca şirket içinde de soruşturma başlatılmıştı.

Patronlar mahkemede

Hukuki açıdan zorlu bir dönemden geçen Alman devinde geçen hafta da aralarında eski tepe yöneticisi Martin Winterkorn, yeni CEO Herbert Diess ve Denetim Kurulu Başkanı Hans Dieter Pötsch gibi önemli isimler borsada "manipülasyona gitme", "haksız rekabete aykırı yasa ihlali" ve "güvenin ihlali" ile suçlanıyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Volkswagen, dava, Almanya, tazminat
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