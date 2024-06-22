Tasarruf yok, israf var

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı mayıs ayı bütçe harcama verileri tasarrufun sadece lafta kaldığını bir kez daha ortaya koydu. “Kesinti yapılacak” denilen temsil ve tanıtım giderleri ile kira harcamalarında mayıs ayında artış yaşandı.

Temsil ve tanıtım giderlerine 418 milyon lira harcandı. Bütçe giderleri geçen yıla göre yüzde 97,9 artarken denetim yapılamadığı için eleştirilere neden olan ve doğrudan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kullanılan örtülü ödenek 5 milyar TL’yi aştı. Mayısta 920 milyon TL’lik örtülü ödenek harcamasına imza atıldı. Bu harcama şubat ve nisan aylarının ardından yılın üçüncü en büyük harcaması oldu. BirGün’ün haberine göre ‘Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar’ olarak tanımlanan derneklere ise 1,4 milyar TL aktarıldı. “Diğer” olarak tanımlanan belirsiz ‘kâr amacı gütmeyen’ kuruluşlara ise sadece mayısta 74,7 milyon TL aktarıldı. Ocak-Mayıs döneminde ise 171,1 milyon TL aktarıldı. Haber Merkezi

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