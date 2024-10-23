Lübnan’da çöküş yaşanabilir

İSRAİL’İN SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ LÜBNAN’DA ‘YAKLAŞAN BİR İÇ SAVAŞ’ RİSKİNE KARŞI UYARIDA BULUNULDU.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’da ‘yaklaşan bir iç savaş’ riskine karşı uyarıda bulundu. 1975- 1990 yılları arasında iç savaş yaşayan ülkenin benzer bir yıkımla karşı karşıya olduğunu kaydeden Lecornu, ülkenin tamamen ‘çökebileceği’ değerlendirmesinde bulundu. Ateşkes sağlanmasını ‘kolektif güvenlik için bir zorunluluk’ olarak niteleyen Lecornu, İsrail’in Lübnan’daki saldırılarının ‘genel bir çatışmaya’ dönüşebileceğini dile getirerek, “İsrailli dostlarımıza, bu tırmandırma tuzağına düşmemesi gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu. Bakan Lecornu ayrıca, Fransa askerlerinin görev yaptığı Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL) İsrail ordusu tarafından hedef alınmasını hatırlatarak İsrail’in BM gücünün operasyonları için ‘gerekli güvenlik önlemlerini her zaman almamasını’ eleştirdi. AA

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