İnsani yardım girişleri engelleniyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in, kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyi için ekim ayının 20 gününde planlanan 66 insani yardım misyonundan yalnızca 4'üne izin verdiğini bildirdi.

İsrail, 250 binden fazla yardım aracının girişini engelledi Ekimde Gazze'nin kuzeyine yalnızca bir miktar yardım girdiğini kaydeden Laerke, 6-20 Ekim tarihlerinde bölgedeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'ya koordineli insani yardım hareketleri için 28 talebin İsrail yetkilileri tarafından reddedildiğini ve 7 talebin engellendiğini belirtti. OCHA Sözcüsü Laerke, "İsrailli yetkililer, ekim ayının ilk 20 gününde Gazze'nin güneyindeki kontrol noktasından kuzeye planlanan 66 insani yardım misyonundan yalnızca 4'üne izin verdi. Bu ayın ilk iki haftasında yardım girişimlerinin yüzde 85'i reddedildi. 2-15 Ekim tarihlerinde hiçbir gıda yardımının girmesine izin verilmedi" ifadelerini kullandı. AA

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