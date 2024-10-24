İsmail Doyuk Ağabey vefat etti

Bundan on beş sene kadar önceydi. Birçok hizmete beraber gittiğimiz, rahmetli İhsan Paşalıoğlu, bir gün bana dedi ki; “Osman kardeş, burada (Bursa’da) eski bir ağabeyimiz varmış, hem de, Üstad’ın talebelerinden ve hizmet etmiş bir ağabeyimizmiş, haberin var mı?” dedi. Haberimin olmadığını söylediğimiz o ağabeyimiz, İsmail Doyuk imiş.

Kendisiyle, bir şekilde bir araya gelip, hem tanışmış, hem de, Bursa sohbetlerimize dâvet etmiştik. Birçok sohbetimize iştirak etmişti. Niye o zamana kadar tanımadığımızı, niye ortada görünmediğini öğrendiğimde, şaşırmıştım. Üstad Hazretleri ile mülâki olmuş, hizmetlerde bulunmuş bu ağabeyimiz, Üstad’ın vefatından sonra meydana gelen, cemaatî iftiraklardan rahatsız olmuş ve 1960 senesinden sonra kendi kabuğuna çekilmiş.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bizzat iştirak ettiği son mahkemesi olan 1952 Gençlik Rehberi mahkemesine giderken, “Kardaşım bir koluma sen gir!” dediği ve onun kolunda mahkeme salonuna gittiği, son şâhitlerden bir ağabeyimizdir.

Bursalıydı ve burada ikâmet etmekteydi. Onunla, hatıralarını kaydettiğimiz ve Yeni Asya-Euronur olarak neşrettiğimiz videosun da,1 teferruatlı şekilde, Üstad’la tanışmasını ve yaptığı hizmetleri anlatmaktadır. Bu videoyu seyretmenizi tavsiye ederim.

Sık sık sohbetlerimize iştirak eden ve ekseriyetle de onu, hiç usanmadan arabasıyla evinden alıp getirip, götüren Dr. Şemseddin Kurtulmuşlar kardeşimizdir. Üstad’la alâkalı programlara gelen bu ağabeyimiz, 100 yaşına merdiven dayamışken (1927 doğumlu) 21 Ekim 2024 tarihinde, torunu Hamza kardeşimizin (İsmail ağabey ile röportajı, Ceyhan Tekin kardeşimizin Euronur/Yeni Asya için çektiği video çekimiyle, onun evinde yapmıştık), beni arayıp, İsmail ağabeyin vefat haberini vermesiyle çok üzüldük.

İhtiyarlığın verdiği zaafiyetle evinden çıkamıyordu. En son, 8 Şubat 2024 tarihinde, evinde ziyaret edip, sohbet etmiştik. Bu resim karesi de, onun en son hâllerinden birini ifade ediyordu.

Üstad’la mulâki olan, yakınında bulunan, o zaman çalıştığı (1950’li yıllar) TCDD vasıtasıyla, birçok beldeye risaleleri sevk eden ağabeyimizin vefatı, bizi mükedder eyledi. Bir son şâhid olan İsmail Doyuk ağabeyimize Allah’tan rahmetler diliyorum. Akrabalarının ve camiamızın başı sağ olsun!