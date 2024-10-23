Yeni bir çözüm süreci yeni bir iktidarla mümkün

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde terör örgütü PKK elebaşı için yaptığı çağrıya yönelik değerlendirmeler sürüyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile her türlü adımın yanında olacaklarını belirtti ancak endişelerinin olduğunu söyledi. T24’ün haberine göre Karamollaoğlu, bu adımların Türkiye’nin bütünlüğünden ziyade, “Büyük Ortadoğu Projesine” hizmet edeceğine ilişkin endişelerinin olduğunu ifade ederken, “Önce bu endişelerimiz açık ve şeffaf bir şekilde giderilmeli, daha önceki çözüm sürecinde olduğu gibi karanlık odalarda, kapalı kapılar ardında gizli ajandaların olmadığı konusunda kamuoyu ikna edilmelidir. Kanaatimizce yeni bir çözüm süreci ancak yeni bir iktidarla mümkün olacaktır” dedi.

Haber Merkezi