DEMOKRAT PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ HAYDAR ALTINTAŞ, “FEDERAL DEVLETİ DÜŞÜNMEK AKIL KARI DEĞİLDİR. BUNU KİM DÜŞÜNÜYORSA AKLINDAN ÇIKARSIN” DEDİ.

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’de Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Bahçeli’nin, sözlerini büyük bir hayret ve ibretle izlediğini kaydeden Altıntaş, “2015’te bittiğini zannettiğimiz çözüm sürecini birtakım dış mihraklardan, güçlerden gelen talimat çerçevesinde yeniden ortaya çıkarmak için el birliğiyle anlaşma yapılmış ve siyasi partiler de belirli şartlar ortaya sürerek veya sürmeksizin bu açılım sürecinin kenarında olacaklarını beyan etmişlerdir. Herkes ağzındaki baklayı çıkarsın, gerçek olarak milletin önüne ne koymak istiyorlarsa getirsinler koysunlar. Geçmişteki tecrübeleri yeniden yaşayarak, aynı suda iki defa yıkanarak, ‘Müslüman aynı delikten iki kez ısırılmaz’ lafına rağmen yeniden aynı sonuçları tekrar ederek sonuç almaya çalışmak akılla bağdaşmaz” diye konuştu. Anayasa değişikliği Meclis’ten geçse bile referandum sürecinde millete doğru olmadığını anlatacaklarını söyleyen Altıntaş, “Federal devleti düşünmek akıl karı değildir. Bunu kim düşünüyorsa aklından çıkarsın” dedi.