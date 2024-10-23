"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Filistin’e ulaştığının delili var mı?

23 Ekim 2024, Çarşamba 02:50
DEVA Partili Yeneroğlu, “Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin Filistin üzerinden yapıldığı ve Filistin’in sadece kamuflaj için kullanıldığı iddiaları doğru mudur? Bu malların Filistin’e ulaştığını ortaya koyan delil var mıdır?” diye sordu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze Şeridi ve Batı Şeria’ya yönelik soykırıma varan saldırılar ile on binlerce insanın katliamının ve bölgede yaşamı imkansız hale getiren büyük bir yıkımın faili olan İsrail ile Türkiye’nin ticaretini sürdürmesi, üstelik bu ticaretin Filistin üzerinden yapıldığı iddialarına dair soru önergesi verdi. Yeneroğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin Filistin üzerinden yapıldığı ve Filistin’in kamuflaj için kullanıldığı iddiaları üzerinde durdu. Resmi verilerde, İsrail’in işgali ve tam ablukası altında olan Filistin’in Türkiye’den ‘Dikenli Tel’ ve de ‘Demir-Çelik’ gibi ürünleri sipariş verdiğini belirten Yeneroğlu, bu anormal ihracat verilerinin açıklanmasını istedi.

Kamuflaj için mi kullanılıyor?

Yeneroğlu, şu soruları yöneltti: “Filistin ile olan ihracatımızın son bir yıl içerisinde anormal düzeyde bir artış göstermesinin sebebi nedir? Filistin devleti, İsrail tarafından tam abluka altındayken ve Filistin’e ancak İsrail’in izni altında mal göndermek mümkünken ülkemizden dikenli tel, demir-çelik gibi ürünler sipariş vermiş midir? Filistin bu siparişleri vermediyse Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2024 yılı Ağustos ayı itibariyle Filistin’e gittiği belirtilen bu malların satışında neden rekor düzeyde bir artış olmuştur? Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin Filistin üzerinden yapıldığı ve Filistin’in sadece kamuflaj için kullanıldığı iddiaları doğru mudur? Bu malların Filistin’e ulaştığını ortaya koyan delil var mıdır? Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin Filistin üzerinden yapıldığı ve Filistin’in sadece kamuflaj için kullanıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru değilse Filistin ile olan ihracatımızın son bir yıl içerisinde anormal düzeyde bir artış göstermesinin sebebi nedir? Varış yeri Filistin olarak düzenlenen konşimentolarda sonradan değişiklik yapılmış mıdır? Yapılmış ise kaçında ve neden değişiklik yapılmıştır?”

Mehmet Kara - ANKARA

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin’e ulaştığının delili var mı?

    Sağlıkta rant çarkı

    Almanlar: İsrail’e silah satılmasın

    Kuzey Gazze’de katliam kapıda

    Almanya: Gazze Şeridi’nin kuzeyi vahim durumda

    Risale-i Nur vesile oldu, Müslüman oldu

    Fiyat artışları kontrolden çıktı

    Et krizi 2030’a kadar sürecek

    İsrail Beyrut’ta hedef genişletiyor

    Soğanlar tarlada kaldı

    'Kira ödeyemez duruma geldik'

    Derhal istifa edin

    Sağlık sistemi çöktü

    İşçi tepkisi: “Maaşlar yetmiyor, yeter artık”

    Eğitim fakülteleri boşaldı

    Yoksulluk sınırı 64 bin TL’yi geçti

    Adl-i İlahî soracak hesabını

    Mescid-i Aksa'ya baskınlar yoğun polis koruması altında artarak devam ediyor!

    Orman yangınlarının dumanı binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Mümtaz’er Hocaya cevap ve tavzih
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Değişmez maddeler” değişmeli
    Genel

    Kuzey Gazze’de katliam kapıda
    Genel

    Soğanlar tarlada kaldı
    Genel

    İsrail Beyrut’ta hedef genişletiyor
    Genel

    Almanya: Gazze Şeridi’nin kuzeyi vahim durumda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Firavunun büyücüleri ve Asâ-yı Mûsa
    M. Latif SALİHOĞLU

    İşarât ve Hurufât Risâlesi
    Genel

    Almanlar: İsrail’e silah satılmasın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.