Filistin’e ulaştığının delili var mı?

DEVA Partili Yeneroğlu, “Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin Filistin üzerinden yapıldığı ve Filistin’in sadece kamuflaj için kullanıldığı iddiaları doğru mudur? Bu malların Filistin’e ulaştığını ortaya koyan delil var mıdır?” diye sordu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze Şeridi ve Batı Şeria’ya yönelik soykırıma varan saldırılar ile on binlerce insanın katliamının ve bölgede yaşamı imkansız hale getiren büyük bir yıkımın faili olan İsrail ile Türkiye’nin ticaretini sürdürmesi, üstelik bu ticaretin Filistin üzerinden yapıldığı iddialarına dair soru önergesi verdi. Yeneroğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin Filistin üzerinden yapıldığı ve Filistin’in kamuflaj için kullanıldığı iddiaları üzerinde durdu. Resmi verilerde, İsrail’in işgali ve tam ablukası altında olan Filistin’in Türkiye’den ‘Dikenli Tel’ ve de ‘Demir-Çelik’ gibi ürünleri sipariş verdiğini belirten Yeneroğlu, bu anormal ihracat verilerinin açıklanmasını istedi.

Kamuflaj için mi kullanılıyor?

Yeneroğlu, şu soruları yöneltti: “Filistin ile olan ihracatımızın son bir yıl içerisinde anormal düzeyde bir artış göstermesinin sebebi nedir? Filistin devleti, İsrail tarafından tam abluka altındayken ve Filistin’e ancak İsrail’in izni altında mal göndermek mümkünken ülkemizden dikenli tel, demir-çelik gibi ürünler sipariş vermiş midir? Filistin bu siparişleri vermediyse Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2024 yılı Ağustos ayı itibariyle Filistin’e gittiği belirtilen bu malların satışında neden rekor düzeyde bir artış olmuştur? Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin Filistin üzerinden yapıldığı ve Filistin’in sadece kamuflaj için kullanıldığı iddiaları doğru mudur? Bu malların Filistin’e ulaştığını ortaya koyan delil var mıdır? Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin Filistin üzerinden yapıldığı ve Filistin’in sadece kamuflaj için kullanıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru değilse Filistin ile olan ihracatımızın son bir yıl içerisinde anormal düzeyde bir artış göstermesinin sebebi nedir? Varış yeri Filistin olarak düzenlenen konşimentolarda sonradan değişiklik yapılmış mıdır? Yapılmış ise kaçında ve neden değişiklik yapılmıştır?”

Mehmet Kara - ANKARA