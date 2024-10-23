7 gollü Galatasaray-Elfsborg maçında 3 puan Galatasaray'ın oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İsveç temsilcisi Elfsborg karşısında ikinci yarıda 3 gol yese de sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı.

2. dakikada Mertens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Icardi, uygun durumda kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Pettersson, soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

4. dakikada Ouma'nın ceza yayı gerisinden şutunda kaleci Günay, soluna uzanarak topun sahibi oldu.

10. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Icardi, ön direkte topa kafa vurdu. Kaleci Pettersson, meşin yuvarlağı son anda çeldi.

15. dakikada sağ kanattan Mertens'in ortaladığı topa Osimhen, arka direkte kafayla vurdu. Kaleci Pettersson'un çeldiği meşin yuvarlak, yükseklik kazanarak ceza sahası sağ çaprazındaki Barış Alper'e geldi. Bu oyuncunun röveşatasında top yandan auta gitti.

28. dakikada Galatasaray, golü buldu. Osimhen'in pasında meşin yuvarlakla buluşan Mertens, ceza yayından şutunu çekti. Direkten dönen topu önünde bulan Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

39. dakikada Galatasaray, 2. golü buldu. Sara'nın sağdan ortasında altıpas üzerinde yükselen Abdülkerim Bardakcı, kafa vuruşunu yaptı. Yükselerek önce yan direğe sonra da kaleci Pettersson'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

44. dakikada Galatasaray, durumu 3-0 yaptı. Sara'nın uzun pasında ceza yayında topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 3-0.

45. dakikada Mertens'in pasında ceza sahasına giren Barış Alper'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Pettersson, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

46. dakikada Icardi'nin pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Nijeryalı santrforun şutunda kaleci Petterson, meşin yuvarlağı bacağıyla kurtardı.

52. dakikada Elfsborg, farkı 2'ye indirdi. Galatasaray ceza sahasına paslaşarak gelen İsveç ekibinde Hedlund'un sağ çaprazdan pasında Hult, altıpas çizgisi üzerinde vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.

65. dakikada konuk ekip, penaltıdan golü buldu. Holmen'in sağ kanattan yaptığı ortada Qasem, arka direkte topla buluştu. Barış Alper, Qasem ile girdiği ikili mücadelede meşin yuvarlağı kornere atmak isterken elle topa müdahale etti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Matej Jug, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Baidoo, fileleri sarstı: 3-2.

66. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında savunma arkasına sarkan Icardi, penaltı noktası civarında topla buluştuktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli santrforun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Petterson, meşin yuvarlağı çeldi.

83. dakikada Galatasaray, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Osimhen ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yunus Akgün, sağ çaprazda Yegbe ile girdiği ikili mücadelede topu kaptırmadan altıpas çizgisine kadar gelerek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-2.

Konuk ekip, 90+2. dakikada farkı yeniden 1'e indirdi. Abdülkerim Bardakcı'nın hatalı pasında topu kapan Baldursson, ceza sahası sağ çaprazındaki Larsson'a meşin yuvarlağı aktardı. Larsson'un penaltı noktası yakınından vuruşunda top, filelerle buluştu: 4-3.

90+5. dakikada Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. Davinson Sanchez'in kayarak müdahalesinde topu önünde bulan Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonratopu filelere gönderdi ancak ofsayt sebebiyle gol sayılmadı.

Maç, 4-3 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

"Galatasaray'ın dünya çapında bir takım olduğunu bir kez daha gördük"

Elfsborg'un teknik direktörü Oscar Hiljemark, mağlup olmalarına rağmen özellikle ikinci yarıda iyi performans sergilediklerini söyledi.

İsveçli 32 yaşındaki teknik adam, RAMS Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı tebrik eden Hiljemark, "Bu karşılaşma bizim için özeldi. Böyle kalabalık taraftar önünde özellikle ikinci yarıda çıkış yapmayı başardık. Galatasaray'ın dünya çapında bir takım olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ancak biz de iyi iş çıkardık." diye konuştu.

Agresif bir karşılaşma olduğunu aktaran Hiljemark, "Galatasaray'ı hata yapmaya zorladık. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. İyi bir takıma karşı iyi bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.

Oscar Hiljemark, ikinci yarıdaki performanslarını, "Galatasaray iki yarıda da aşağı yukarı aynı oyunu sergiledi. İkinci yarıya taktik değiştirerek girdik. Devre arasında yaptığımız motivasyon konuşması daha kaliteli bir oyun sergilememizi sağladı." şeklinde değerlendirdi.