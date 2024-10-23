Fiyat artışları kontrolden çıktı

Türkiye ekonomisi, yüksek enflasyonla mücadelede zorlu bir süreçten geçerken, ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar, mevcut politikaların etkinliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.

Prof. Dr. Kara, son dönemde gözlemlediği fiyatlama davranışlarını eleştirerek, enflasyon hedeflerine ulaşılabileceğine dair inancının giderek zayıfladığını belirtti. Türkiye’nin enflasyonla mücadelede uyguladığı programın üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen, fiyatlama davranışlarındaki bozukluğun devam ettiğini belirten Prof. Dr. Kara, yetkililerin bu durumu gözden geçirmesi gerektiğini savundu. “Beklentileri düzeltecek ilave tedbirler alınmayacaksa, ülkenin bu kadar yüksek faize mahkum edilmesinin anlamsız olduğunu” belirten Kara, mevcut ekonomik politikaların yeterliliği konusunda ciddi eleştirilerde bulundu. Haber Merkezi

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