Gazze’de durum dehşet verici

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze’nin kuzeyindeki durumu değerlendirdi.

Durumu “dehşet verici” olarak tanımlayan Borrell, “İnsan eliyle ortaya çıkarılan kıtlık ve zorla yerinden edilmeden kaynaklanan insan acısının haklı gerekçesi olamaz” ifadesini kullandı. AB Yüksek Temsilcisi, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve yerinden edilenlerin güvenli geçişine olanak sağlamak amacıyla derhal ateşkes talebini tekrarladı. “Uluslararası gözlemcilere ve medyaya erişim izni verilmeli” çağrısında bulunan Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına yönelik saldırıları da kınadı.

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