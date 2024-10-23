Sağlıkta rant çarkı

“Yenidoğan çetesi” ile birlikte sağlıktaki çürüme bir kez daha gözler önüne serildi. Sağlık, AKP döneminde büyük bir rant kapısı haline getirildi.

Derhal istifa edin

Sağlık sistemi çöktü

Sağlıksız sağlık sistemi

Şimdi de diyaliz çetesi

“Yenidoğan Çetesi”nin suç dosyası çok kabarık

Sağlık Bakanlığı deneme tahtası değildir

Kamuoyuna ‘yenidoğan çetesi’yle gündeme gelen skandallar zinciri, sağlıktaki özelleştirmenin ne gibi sonuçlara yol açacağını bir kez daha gündeme getirdi. 22 yıllık AKP iktidarlığında uygulamaya konan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte hayata geçirilen neoliberal politikalar, hastane patronlarının iştahını kabarttı. Pek çok şehirde sayıları her geçen gün hızla artan özel hastaneler ile özelleştirme hız kazandı. Kamu hastaneleri iflasa sürüklendi ve yatırımlar yapılmadı. Özel hastanelerin sayısı 572’ye yükseldi. Neredeyse her mahallede açılan özel hastanelerin pek çoğunun sahibi ve yöneticileri AKP’li isimlerden oluştu. Hastaneler iktidara yakın olunca denetimlere takılmalar yaşanmadı, ihmaller ve yüksek faturalar ile SGK kasası adeta boşaltıldı.

Özel hastane sayısı arttı

BirGün’ün haberine göre AKP döneminde özelleştirmenin artması verilere de yansıdı. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verilerine göre, 2000’li yılların başında 261 olan özel hastane sayısı AKP ile birlikte büyüdü. AKP yöneticilerinin ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanlarının sağlık alanına ilgisi hızla artınca TÜİK verilerine göre, özel hastane sayısı 20 yılda neredeyse ikiye katlanarak 572’yi buldu. Bu hastanelerin 164’ü ise İstanbul’da olması dikkat çekti. Ülkedeki özel hastanelerin sayısı giderek artarken kamunun payı ise düştü. Sağlıkta kamu payının düşmesi, vatandaşın özele mahkûm hale gelmesine ve harcamalarının artmasına neden oldu. Sağlık sistemi büyük bir yıkıma uğrarken “Sağlıkta çağ atladık” sözlerine karşın, parası olan sağlık hizmetine ulaşır hale geldi. Parası olmayan uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldı. Bu durum yurttaşın cebinden çıkan paraya da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre SGK’nin sağlık harcamaları içindeki payı gerilerken, yurttaşın cebinden çıkan para ikiye katlandı.

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Neden izlediniz?

‘Yenidoğan çetesi’ soruşturması kapsamında ruhsatı iptal edilip kapatılan 10 hastaneden biri olan Özel Avcılar Hospital’in sahibi eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu iddialara ilişkin konuştu.

Müezzinoğlu, “Çok net bir soru var ortada. İzlenme takibine alınmış kişiler veya yapılar, ya arkadaş birinci bebeğin ölümünü şayet katil diye değerlendiriyorsak ikinci bebeğin ölümünü neden bekliyorsun? 5 ayın içinde bu bebek ölümleri olmuş. Birincisi olmuş. ‘Fişini çek’ diyor. ‘Bırak ölürse ölsün’ diyor. Peki sen devlet olarak güvenliği ve can güvenliğini sağlamak durumunda değil misin? Velev ki kasıt var. Kasıt olan şeyin ikincisini, üçüncüsünü niye bekliyorsun? Beklerken sen de katil olmuyor musun? Neden izlediniz” diye sordu.

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CİMER’e ihbar yağıyor

“Yenidoğan çetesi” skandalının ardından sağlık sektöründe yeni iddialar peş peşe geliyor. Yaşlı ve hastaların gereksiz ameliyatlara zorlandığı, kimlik hırsızlığıyla SGK’nın büyük zarar gördüğü, hatta bazı hastaların kör olduğu öne sürülüyor. “Stent çetesi” olarak adlandırılan bir grubun yaşlı hastaların ölümüne neden olduğu da iddialar arasında. Türkiye gazetesinin haberine göre; konuyla ilgili sosyal medyada yapılan itiraflarda “Hastaneye gelen kişilerin ‘basit sağlık kontrolleri’ yapılıyor ve ücretsiz servisler ile alındıkları yerlere bırakılıyorlar. Siz bunu bir jest olarak görüyorsunuz ancak durum farklı. Hastane, ele geçirdiği kimlik bilgisini defalarca kullanıyor. Hatta sağlık kontrolüne gelen kişiyi, adamın haberi yokken yoğun bakıma bile yatırıyorlar. Yani adam işinde gücünde, diyelim fabrikada ama hastanede yoğun bakımda görülüyor. Kayıtlarda günde bir hastaneye 200-300 kişi geldiği görülüyor” denildi.

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