"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İttihad’ın doğuşu

M. Latif SALİHOĞLU
24 Ekim 2024, Perşembe
Günün Tarihi: 24 EKİM 1967

Haftalık periyotlar halinde yayını tasarlanan İttihad gazetesi, 57 sene evvel bugün yayın hayatına başladı: 24 Ekim 1967

Bediüzzaman Hazretlerinin “sadâkatte birinci” talebesi Zübeyir Gündüzalp’in mânevî destek ve teşvikleriyle kurulan haftalık İttihad gazetesi, kısa süre içinde bütün ehl-i imanın teveccühüne mazhar oldu.

İttihad’ın misyonu belliydi ve geniş yelpazede de takdir görüyordu: Zira, Bediüzzaman Hazretlerinin Risâle-i Nur’da ifade-sini bulan beşeriyete yönelik fikir ve me-sajlarını geniş kitlelere duyurmayı gaye edinen İttihad, matbuât lisanıyla büyük bir ilânât hizmetini deruhte ediyordu.

İttihad gazetesinin idare heyetinde Mehmet Kutlular vardı. Başyazarı ve Genel Yayın Yönetmeni ise, bu meslekte çekirdekten yetişmiş bir kabiliyet olan Nezihî Mustafa Polat idi.

1970 yılı Ağustos’unda geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta (29) vefat eden merhûm Polat, aynı yılın 21 Şubat’ında yayın hayatına başlayan günlük Yeni Asya gazetesinde de yine aynı vazifeyi üstlenmiş durumdaydı.

Çok ânî ve erken yaşta gelen bu vefât hadisesi, onun Risâle–i Nur ekseninde neşriyat yapan bu iki gazetenin yayın hayatında derin bir boşluk meydana getirdi.

Ancak, yine de matbuât lisanıyla yapılan ilânât hizmeti durmadı; aynı misyon çizgi-sinde yayın hayatına cesaretle devam etti.

İlk sayılarında 20–30 binden başlayan, bilâhare tirajı 80 bine kadar dayanan İttihad’ın taşradaki temsilcileri ile satış–dağıtım elemanlarının hemen tamamı, bu hizmeti gönüllü olarak, yani meccânen yapmaktaydı.

İttihad gazetesinin büyük teveccüh gören neşriyatı, 12 Mart (1971) Muhtırasına imza koyan cuntacıları ziyadesiyle rahatsız ediyordu. Bir bahane bulup gazeteyi kapatmak istiyorlardı. Önce, tek sayılık hafif bir ceza verdiler. O bir haftanın ardından çıkan 6 Haziran 1971 tarihli İttihad’ın manşeti ise şöyleydi: “Ey âlem–i İslâm! Uyan, Kur’ân’a sarıl!”

İşte bu cesurâne manşet, cuntacıları adeta çılgına çevirdi. Sıkıyönetim Mahkemesini harekete geçiren muhtıracılar, dört buçuk yıllık İttihad gazetesini temelli kapattırdılar: Haziran 1971.

İttihad’ın, bilâhare çoğu Yeni Asya’ya da intikal eden yazar–çizer kadrosunda şu isimler vardı: Hekimoğlu İsmail, Galip Gigin, Av. Bekir Berk, Dr. Sadullah Nutku (sağlık), Gürbüz Azak (ressam-yazar), Vehip Sinan (karikatür), Zeynep Münteha Polat, Nuriye Karahisarlı (Huriye Deligöz), Şule Yüksel Şenler, Abdulhamid Oruç, Salih Özcan, Prof. Ali Genceli, A.Tevfik Paksu (şiir), Abdurrahim Karakoç (şair), Ali Ulvi Kurucu (şair), Mustafa Necati Bursalı, Necmeddin Şahiner, Ahmed Şahin, Mustafa Yeşilyurt, Suad Alkan.

Bu zengin kadroda yer alan isimlerin her biri kendi branşında takdire şayan çalışmalar yapıyordu.

Haftalık olarak çıkan İttihad yayın hayatına devam ederken, 21 Şubat 1970’te ayrıca günlük gazete olarak Yeni Asya yayın hayatına başladı. Gazetenin imtiyaz sahibi ve idarecisi olan Mehmet Kutlular, “İşte Hayatım” isimli kitabında, her iki gazetenin de manevi kurucusu olan Zübeyir Gündüzalp’in şunları ifade ettiğini aktarıyor: “Bu gazete, bizim için âdeta günlük bir lâhika mektubudur. Sadece Risale-i Nur’un imanî meselelerini okumak, bizim ittihadımızı yeteri kadar temin etmez. Üstad’ın hayat-ı içtimaiye, hayat-ı siyasiye ve mesleği noktasındaki ölçülerinde de ittifak etmedikçe ve onları Üstad’a göre anlamadıkça; o ittihat ve ittifakımız tam olmaz. Bunu da sağlayacak olan gazetedir.”

Okunma Sayısı: 345
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze 70 yıl geriye gitti

    Kâzım Güleçyüz'e haksız gözaltı

    Lübnan’da çöküş yaşanabilir

    ‘Müslüman aynı delikten iki kez ısırılmaz’

    “Yenidoğan Çetesi’ için komisyon kuruldu

    Gazze’de durum dehşet verici

    Yeni asgari ücret tartışması

    'NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' - Dünyadan Türkiye'ye destek ve teröre tepki mesajları...

    TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı

    7 gollü Galatasaray-Elfsborg maçında 3 puan Galatasaray'ın oldu

    Yeni Şafak: Öcalan’ın yeri İmralı’dır

    Kürt sorununun çözüm yeri TBMM’dir

    Yeni bir çözüm süreci yeni bir iktidarla mümkün

    Uysal: “Bu hamleler PKK’ya hizmet eder”

    TUSAŞ Ankara Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısı - Yerlikaya: Maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır

    8 yaşındaki Narin'in öldürülmesiyle ilgili iddianame kabul edildi - Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak

    İsrail, 250 binden fazla yardım aracının girişini engelledi

    Filistin’e ulaştığının delili var mı?

    Sağlıkta rant çarkı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kâzım Güleçyüz'e haksız gözaltı
    Cevher İLHAN

    “Terörü tasfiye”nin perde arkası
    Osman ZENGİN

    İsmail Doyuk Ağabey vefat etti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Dikkat ediniz!
    Genel

    Gazze 70 yıl geriye gitti
    Ahmet BATTAL

    Kaboğlu’nun güzel başlangıcı
    M. Latif SALİHOĞLU

    İttihad’ın doğuşu
    Ali Rıza AYDIN

    Taziye ve ikramlar
    Faruk ÇAKIR

    Siyasette bir gün kaç saat sürer?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.