İttihad’ın doğuşu

Günün Tarihi: 24 EKİM 1967

Haftalık periyotlar halinde yayını tasarlanan İttihad gazetesi, 57 sene evvel bugün yayın hayatına başladı: 24 Ekim 1967

Bediüzzaman Hazretlerinin “sadâkatte birinci” talebesi Zübeyir Gündüzalp’in mânevî destek ve teşvikleriyle kurulan haftalık İttihad gazetesi, kısa süre içinde bütün ehl-i imanın teveccühüne mazhar oldu.

İttihad’ın misyonu belliydi ve geniş yelpazede de takdir görüyordu: Zira, Bediüzzaman Hazretlerinin Risâle-i Nur’da ifade-sini bulan beşeriyete yönelik fikir ve me-sajlarını geniş kitlelere duyurmayı gaye edinen İttihad, matbuât lisanıyla büyük bir ilânât hizmetini deruhte ediyordu.

★

İttihad gazetesinin idare heyetinde Mehmet Kutlular vardı. Başyazarı ve Genel Yayın Yönetmeni ise, bu meslekte çekirdekten yetişmiş bir kabiliyet olan Nezihî Mustafa Polat idi.

1970 yılı Ağustos’unda geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta (29) vefat eden merhûm Polat, aynı yılın 21 Şubat’ında yayın hayatına başlayan günlük Yeni Asya gazetesinde de yine aynı vazifeyi üstlenmiş durumdaydı.

Çok ânî ve erken yaşta gelen bu vefât hadisesi, onun Risâle–i Nur ekseninde neşriyat yapan bu iki gazetenin yayın hayatında derin bir boşluk meydana getirdi.

Ancak, yine de matbuât lisanıyla yapılan ilânât hizmeti durmadı; aynı misyon çizgi-sinde yayın hayatına cesaretle devam etti.

★

İlk sayılarında 20–30 binden başlayan, bilâhare tirajı 80 bine kadar dayanan İttihad’ın taşradaki temsilcileri ile satış–dağıtım elemanlarının hemen tamamı, bu hizmeti gönüllü olarak, yani meccânen yapmaktaydı.

İttihad gazetesinin büyük teveccüh gören neşriyatı, 12 Mart (1971) Muhtırasına imza koyan cuntacıları ziyadesiyle rahatsız ediyordu. Bir bahane bulup gazeteyi kapatmak istiyorlardı. Önce, tek sayılık hafif bir ceza verdiler. O bir haftanın ardından çıkan 6 Haziran 1971 tarihli İttihad’ın manşeti ise şöyleydi: “Ey âlem–i İslâm! Uyan, Kur’ân’a sarıl!”

İşte bu cesurâne manşet, cuntacıları adeta çılgına çevirdi. Sıkıyönetim Mahkemesini harekete geçiren muhtıracılar, dört buçuk yıllık İttihad gazetesini temelli kapattırdılar: Haziran 1971.

★

İttihad’ın, bilâhare çoğu Yeni Asya’ya da intikal eden yazar–çizer kadrosunda şu isimler vardı: Hekimoğlu İsmail, Galip Gigin, Av. Bekir Berk, Dr. Sadullah Nutku (sağlık), Gürbüz Azak (ressam-yazar), Vehip Sinan (karikatür), Zeynep Münteha Polat, Nuriye Karahisarlı (Huriye Deligöz), Şule Yüksel Şenler, Abdulhamid Oruç, Salih Özcan, Prof. Ali Genceli, A.Tevfik Paksu (şiir), Abdurrahim Karakoç (şair), Ali Ulvi Kurucu (şair), Mustafa Necati Bursalı, Necmeddin Şahiner, Ahmed Şahin, Mustafa Yeşilyurt, Suad Alkan.

Bu zengin kadroda yer alan isimlerin her biri kendi branşında takdire şayan çalışmalar yapıyordu.

★

Haftalık olarak çıkan İttihad yayın hayatına devam ederken, 21 Şubat 1970’te ayrıca günlük gazete olarak Yeni Asya yayın hayatına başladı. Gazetenin imtiyaz sahibi ve idarecisi olan Mehmet Kutlular, “İşte Hayatım” isimli kitabında, her iki gazetenin de manevi kurucusu olan Zübeyir Gündüzalp’in şunları ifade ettiğini aktarıyor: “Bu gazete, bizim için âdeta günlük bir lâhika mektubudur. Sadece Risale-i Nur’un imanî meselelerini okumak, bizim ittihadımızı yeteri kadar temin etmez. Üstad’ın hayat-ı içtimaiye, hayat-ı siyasiye ve mesleği noktasındaki ölçülerinde de ittifak etmedikçe ve onları Üstad’a göre anlamadıkça; o ittihat ve ittifakımız tam olmaz. Bunu da sağlayacak olan gazetedir.”