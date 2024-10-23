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24 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Yeni Şafak: Öcalan’ın yeri İmralı’dır

23 Ekim 2024, Çarşamba 17:00
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bölücü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılıp TBMM’de DEM Parti kürsüsünde konuşması çağrısının ardından bugün “Öcalan’ın yeri İmralı’dır” manşetiyle çıktı.

Yeni Şafak’ın söz konusu haberine şu ifadelere yer verildi: “Son dönemde teröristbaşı Öcalan’ın sıklıkla gündeme getirilmesi dikkat çekiyor. Son olarak MHP lideri Bahçeli’nin, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” sözleri de tartışma konusu oldu. Bazıları bu sözleri “Öcalan serbest bırakılacak” şeklinde yorumladı. Ancak kamuoyuna göre on binlerce kişinin ölümünden sorumlu elebaşının yeri İmralı. 15 Şubat 1999’da yakalanan Öcalan, İmralı Adası’ndaki özel mahkemede “vatana ihanet”ten idama çarptırılmıştı. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum yasaları gereği idam cezası kaldırılınca bu hüküm “ağırlaştırılmış müebbet hapse” çevrildi.”

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