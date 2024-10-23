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24 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

“Yenidoğan Çetesi’ için komisyon kuruldu

23 Ekim 2024, Çarşamba 23:40
SİYASİ PARTİ GRUPLARININ ORTAK ÖNERİSİYLE, ‘YENİDOĞAN ÇETESİ’YLE GÜNDEME GELEN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÖLDÜRÜLEN BEBEKLER HAKKINDA MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU.

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TBMM Genel Kurulunda siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Genel Kurulda, siyasi parti gruplarının “bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk engelli ve yaşlılara yönelik işlemlerinin incelenmesi” ile ilgili önergelerinin birleştirilerek ele alınmasına yönelik Danışma Kurulu önerisinin kabul edilmesinin ardından milletvekilleri söz aldı. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, toplumun kendisini iğneli bir fıçının içindeymiş gibi hissettiğini belirterek, iktidarın politikalarını eleştirdi.

Hiçbir şey korunamıyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Maalesef, Türkiye hiçbir şeyin korunamadığı bir ülke haline geldi; çocuklar korunamıyor, kadınlar korunamıyor, sınırlar korunamıyor ve maalesef kişisel veriler korunamıyor” ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, herkesin vicdanını yaralayan, yürekleri kanatan, 85 milyonun kabullenemediği çok büyük bir acının yaşandığını belirterek, bu konunun üstüne gidilmesi gerektiğini kaydetti.

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, bebek ölümlerine neden olanları “katil sürüsü” olarak nitelendirerek, “Yenidoğan bebekler üzerinden SGK’den günlük 8 bin lira alabilmek için yoğun bakımda tutup ölümlerine neden olan, insanın aklına getiremeyeceği hiçbir temiz vicdanın kaldıramayacağı yöntemleri kullanarak cinayet işleyen yaratıklar insanlığın yüz karalarıdır” şeklinde konuştu. Görüşmelerin ardından tüm siyasi parti gruplarının kabul oyuyla Meclis araştırma komisyonu kuruldu. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Genel Kurul’da daha sonra tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.

AA

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