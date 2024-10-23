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23 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

TUSAŞ Ankara Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısı - Yerlikaya: Maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır

23 Ekim 2024, Çarşamba 16:42
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendiği, şehit ve yaralılar bulunduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "TUSAŞ'ta yaşananlarla ilgili asılsız iddialara itibar edilmemeli"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlarla ilgili asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

 

AA

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    TUSAŞ Ankara Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısı - Yerlikaya: Maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır

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