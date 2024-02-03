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TOKİ mağdurlarının sesini de duymadılar

03 Şubat 2024, Cumartesi 23:19
Evler 4 yıldır teslim edilmedi. Sabit ödemeler iptal edildi, taksitler 9 katına çıktı. CHP TOKİ mağdurları için Meclis araştırması istedi, AKP ve MHP reddetti.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 yılında duyurduğu ‘TOKİ 100 bin Sosyal Konut’ projesinde 4 yıldır evleri teslim edilmeyen vatandaşlara yaşatılan mağduriyetler Meclis gündemine taşındı. CHP TOKİ sosyal konutlarında vatandaşlara yaşatılan mağduriyetlerin araştırılarak, çözüme kavuşturulması için Meclis’te önerge verdi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Hani, nerede bu evler?

Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşların astronomik kira bedelleri karşısında barınma krizi yaşadığını söyleyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Dar gelirli vatandaşlarımız kiralarını ödemekte güçlük çekiyor. 4 yıl önce söz verdiniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin TOKİ’den sorumlu Şehircilik Bakanı Murat Kurum söz verdiler! Dar gelirli, şehit yakını, gazi, dul, yetim, engeli 100 bin vatandaş bir buçuk yıl içinde konut sahibi olacaktı, sonra da kira öder gibi bedelini ödeyecekti. Hani, nerede bu evler? 4 yıldır teslim edilmedi! 894 liralık taksitler Eskişehir’de 9, İstanbul’da 15 bine çıktı! Vade 240 aydan 180 aya düştü! KDV yüzde 1’den 10’a çıktı! Emeklinin, şehit ailesinin, gazinin, engellinin, dar gelirlinin ev alma hayalini çaldınız” diye konuştu.

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