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8 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

'Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek'

07 Eylül 2020, Pazartesi 20:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınına dair tedbirleri değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir. Hükümet olarak marttan sonra açtığımız çok sayıda yüksek kapasiteli hastaneyle teşhis ve tedavi imkanlarını sürekli genişletiyoruz. Mevsim hastalıklarının yükü üzerimize binmeden günlük vaka sayılarını 100'ün altına, vefat sayılarını da mümkünse sıfıra indirmeliyiz. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler bizi virüsten koruyabilir."

Salgınla mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Erdoğan, "Salgınla mücadele için gereken her türlü araç gereci yerli olarak üretip kullanıma soktuk, mesela ürettiğimiz 9 bin 350 solunum cihazından 2 bin 750'sini ihraç ettik." dedi.

Yeni eğitim-öğretim dönemi

Erdoğan, ''Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz." dedi.

"Turist sayısını yüksek seviyelere çıkartacağız"

Yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında turizmin geldiğini hatırlatan Erdoğan, "Dün itibarıyla 10 milyon turist rakamını geride bırakmayı başardığımız ortada. Yıl sonuna kadar bu rakamı yüksek seviyelere çıkartacağız." diye konuştu.

Karadenizde keşfedilen Sakarya doğalgaz rezervinin 1.9 milyar varil eş değeri olan petrol karşılığı ile dünyada bu yıl keşfedilen ikinci en büyük kaynak olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Gaz kalitesi bakımından da dünyadaki sayılı rezervler arasındadır." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendikçe karşısına çıkan, çıkartılan engeller de artıyor. Özellikle son 7 yıldır bu durumun pek çok örneğini hep birlikte yaşadık. Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi yolumuzdan döndürmek bir yana, azmimizi perçinliyor."

"Oyunlarını bozduğumuzda kimseyi yanımızda bulamadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de 780 bin kilometrekare toprağı olan bir ülkeyi 10 kilometrekarelik adalar üzerinden sahillerine hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozduğumuzda kimseyi yanımızda bulmadık." dedi.

Erdoğan, salgının ekonomideki etkisine ilişkin, "Yılın ikinci çeyreğinde, beklendiği gibi bir küçülme yaşamış olsak da, gelişmiş ülkeler dahil dünyadaki pek çok devletten daha iyi durumda olduğumuz bir gerçektir. Tüm veriler üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşayacağımıza işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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