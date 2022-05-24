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24 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Toplum demokrasi istiyor - Adalet, eşitlik, hürriyet

24 Mayıs 2022, Salı 00:10
KONDA GENEL MÜDÜRÜ AĞIRDIR: TOPLUMUN YÜZDE 83’Ü ANAYASADA ADALET, EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK VURGUSU İSTİYOR

“DEVLETİN BEKASI” DİYENLER YÜZDE 17

“Anayasanın temel esasları arasında hangisine daha çok vurgu yapılmalı?” sorusuna yüzde 37 “haksızlığa karşı adalet,” yüzde 33 “Farklılıklar arasında eşitlik,” yüzde 13 “herkesin kendini kısıtlamadan yaşayabilmesi için özgürlük” diyor.

YARGI DEVLETİ DEĞİL, BİREYİ KORUMALI

Yüzde 83’ün tercihi adalet, eşitlik, özgürlük. Yüzde 57: “Hak ve özgürlükler TMK ve benzeri hiçbir özel kanunla sınırlandırılamaz;” yüzde 76: “Yargı devleti değil, bireyi korumakla yükümlü ve bu anayasaya konulmalı.”

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Toplum demokrasi istiyor

Tüm veriler, toplumun kabaca dörtte üçünün özgürlükçü ve çoğulcu düşündüğünü ancak var olan somut şartların da farkında olduğunu gösterdiğini belirten araştırmacı ve yazar Bekir Ağırdır, toplumun demokrasi talebinin olduğuna dikkat çekiyor.

Araştırmcı ve Yazar Bekir Ağırıdr, T24’teki değerlendirmesinde, “Tüm veriler, toplumun kabaca dörtte üçünün özgürlükçü ve çoğulcu düşündüğünü ancak var olan somut koşulların da farkında olduğunu gösteriyor. Bu yüzden ikircikli davranıyor. Buna bakarak toplumun demokrasi talebinin olmadığını savunmak haksızlık” ifadelerini kullandı. Ülke çok kritik bir kavşakta olduğuna dikkat çeken Ağırdır, “Siyasal sorunlar kadar ekonomik ve toplumsal sorunlar, iç sorunlar kadar küresel sorunların ürettiği risk ve fırsatlarla karşı karşıyayız. Geldiğimiz noktada sorunları önceliklendirmek mümkün değil.(...) Kanaatim ekonomik talepler kadar siyasal sistemin de gündemde olması. Hatta yalnızca ikisi de değil, yargının ve eğitimin de baştan aşağı yeniden yapılandırılması dahil dört meselenin de vatandaşın gündeminde olduğunu sanıyorum. Ancak böylesi kapsamlı ve bütünleşik bir inşa projesi ile hem toplumsal mutabakatın ve barışın hem de toplumla devletin mutabakatının oluşturulmasının mümkün olabileceğini, bu yeni mutabakatlardan güç alan sistemi yeniden yapılandırmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu hedefi sağlamanın yolunun ise tepeden ve yeniden devletin, rejimin tasarımının değil vatandaşın katılımının kaçınılmaz olduğunu yani koşulsuz demokrasi olduğuna inanıyorum” diye yazdı.

KONDA verileri

Denge ve Denetleme Ağı için KONDA tarafından hazırlanan “Toplumda demokrasi talebi, denge denetleme mekanizmaları algısı ve farkındalığı hakkında ölçüm” isimli rapordan veri örnekleri veren Ağırdır, şu sorulara dikkat çekiyor: “‘Sizce Anayasa’nın temel esasları, ilkeleri arasında hangisine daha çok vurgu yapılmalıdır?’ sorusuna toplumun yüzde 37’si ‘haksızlığa karşı adalet’, yüzde 33’ü ‘Türk, Kürt, Sünni, Alevi gibi her türden farklılıklar arasında eşitlik’, yüzde 13’ü ‘herkesin kendini kısıtlamadan yaşayabilmesi için özgürlük’ ve yüzde 17’si ‘her türlü bölünme ve yıkıcılığa karşı devletin bekası’ cevaplarını tercih etmiş. Adalet, eşitlik ve özgürlük vurguları (yüzde 83) devletin bekası vurgusundan oldukça önde görülüyor. Yine anayasaya dair bir soruda görüştüğümüz kişilerin yüzde 57’si ‘Anayasal hak ve özgürlükler Terörle Mücadele Kanunu ve benzeri hiçbir özel kanunla sınırlandırılamaz’ cümlesine, yüzde 76’sı da ‘Yargı devleti değil, bireyi korumakla yükümlüdür ve bu anayasaya konmalıdır” cümlesine ‘doğru’ veya ‘kesinlikle doğru’ cevaplarını veriyor.”

Haber Merkezi

 

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