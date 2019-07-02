"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Trump kazanç peşinde

02 Temmuz 2019, Salı
İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç, ABD Başkanı Trump’ın İran’da savaş değil ekonomik kazanç peşinde olduğunu söyledi.

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç, ABD Başkanı Donald Trump’ın hem İran’a hem de diğer küresel aktörlere baskıyı günden güne arttırdığını ama küresel bir savaş çıkarma peşinde olmadığını belirterek “Bununla birlikte Trump ABD’nin sahip olduğu gücün sınırlarını zorlayarak ekonomik çıkarları maksimum düzeye çıkarma çabasındadır. Yani Trump, İran’da savaş değil ekonomik kazanç peşinde. Bu da beraberinde ABD’nin daha uzun bir süre küresel hegemonyasını sürdürmesine imkan sağlayacak.” dedi. Koç, ABD’nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi, ekonomik ambargolar ve en son Trump’ın İran’a yönelik olası bir savaşta “yok olmayla karşı karşıya kalırsınız” tarzı tehditlerini değerlendirdi. Koç, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilerek İran’a ağır yaptırımlar uygulamasının Tahran başta olmak üzere anlaşmaya taraf olan diğer aktörleri de zor durumda bıraktığını söyledi.

Herkes baskılara boyun eğdi

İran’ın tam anlamıyla savaş tehdidi ve Venezuela olma ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Koç, “Anlaşmaya hala bağlı olsalar da İran’ın da anlaşmadan çıkmaması için çaba sarf eden AB Troykası, Rusya ve Çin de ABD yaptırımlarına boğun eğmiş durumdadır. Zira özellikle AB ve Çin’in ABD ile olan ticaret hacmi göz önünde bulundurulduğunda kimse İran için büyük fedakarlıklara katlanmak istememektedir. Ayrıca bu aktörler ABD’nin kendilerine yönelik baskılarında İran’ı bir nevi pazarlık aracı olarak da kullanmaktadır. “ diye konuştu.

Dünya enerji piyasasını etkiler

“Gerilimin yaşandığı bölge dünyanın en zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahiptir.” diyen Koç, “Dolayısıyla buradaki herhangi bir gerilim dünya enerji piyasasını etkileme kapasitesi bakımından küresel etkilere sahiptir. Her ne kadar gerilim şu an İran ve ABD, Suudi Arabistan, BAE ve İsrail ittifakı arasında yaşanıyor olsa da gerek nükleer anlaşmanın tarafı olan diğer aktörleri ve gerekse geriye kalan uluslararası toplumu yakından ilgilendirmektedir. Bu yüzden AB, Rusya ve Çin olabildiğince İran’ın nükleer anlaşmada kalmasını sağlayarak sürecin bir çatışmaya dönüşmesini engellemeye çalışıyor” dedi.

En çok Türkiye etkilenir

İRAM İç Politika Uzmanı Koç, ABD ile İran arasında meydana gelecek olası bir savaşın yaratacağı güvenlik, ekonomik ve insani krizlerden etkilenecek ülkelerin başında İran’ın en yakın ve önemli komşusu Türkiye’nin geldiğini öne sürdü. Bütün bölgenin büyük bir güvenlik sarmalı içine gireceğinin altını çizen Koç, “Türkiye’nin sınırlarında Irak ve Suriye’de yaşanan deneyim İran sınırları içerisinde de tahakkuk edecektir. Bu durum doğal olarak Türkiye’nin ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden riskler barındırmaktadır.” ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: trump
Okunma Sayısı: 101
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şimdi de tünel tahriki

    Bülent Arınç vatandaşa “edepsiz” dedi

    Mutlak otorite sürdürülemez

    Trump kazanç peşinde

    EYTlileri ötekileştirmemeliydik

    Erdoğan: Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz

    TBMM ve Rusya parlamentoları arasında iş birliği protokolü imzalandı

    Netanyahu, AB'den İran'a yaptırım uygulamasını istedi

    'Küresel ısınma nedeniyle 2030'a kadar 80 milyon kişi işsiz kalabilir'

    KKTC'ye düşen füze ile ilgili BM makamlarına gönderme

    Balyoz davası hakimi Ömer Diken'e 13 yıl 4 ay hapis

    İran zenginleştirilmiş uranyum ile nükleer silah yapabilir

    Benzine 27 kuruş zam

    Orgeneral Güler ile Rus mevkidaşı arasında İdlib görüşmesi

    Ocak ayından bu yana 79 bin Suriyeli ülkesine döndü

    ABD'de Müslümanlara yönelik kıyafet ayrımcılığı mahkemeden döndü

    Türkiye, ihracatının 3'te 2'sini deniz yoluyla yaptı

    Mersin'de 'metil alkol' zehirlenmesi: 5 ölü

    Üretici ile market arasında büyük fark

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bülent Arınç vatandaşa “edepsiz” dedi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Seçim yorgunluğu” mu?
    Genel

    Mutlak otorite sürdürülemez
    Sabahattin BOYACI

    Külliyattan sorarım!
    Faruk ÇAKIR

    Ders al, yanlıştan dön
    Cevher İLHAN

    Yine Trump’ın “oyalama taktiği”
    Genel

    Trump kazanç peşinde
    M. Latif SALİHOĞLU

    Liderden lidere siyaset-diplomasi yürümez
    Nejat EREN

    Küre-i arzın Risale-i Nur’dan bazı tarifleri (1)
    Ahmet BATTAL

    Her şey çok güzel ki zaten…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.