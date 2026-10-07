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7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

ABD Mekke İttifakına minnettar!

07 Ekim 2026, Çarşamba 00:39
Yemen’deki Husi saldırılarına karşı Mekke İttifakı bünyesinde ortak askerî intikal kararı alan Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’a ABD’den ilk üst düzey destek ve teşekkür geldi.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın Husi tehdidine karşı “Mekke İttifakı” çerçevesinde askerî güçlerini Krallık topraklarına sevk etme kararı almasının ardından, Washington yönetiminden ve ABD Kongresi’nden gelişmeye ilişkin ilk önemli tepki geldi. 

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler komitelerinin kıdemli üyelerinden Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Joe Wilson, üç müttefik ülkenin ortak savunma refleksini takdirle karşıladıklarını açıkladı.

Orta Doğu’nun NATO’su 

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan ABD’li Kongre Üyesi Joe Wilson, Mekke Savunma İttifakı’nın bölgesel güvenlik mimarisinde üstlenebileceği tarihi role işaret etti. Wilson paylaşımında, “Mekke Savunma İttifakı, Orta Doğu’nun NATO’su olma potansiyeline sahip. İran destekli Husi saldırganlığı karşısında ittifakı harekete geçirdikleri için müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’a minnettarım” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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“TBMM onayına sunulmadı”

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, “Mekke Ortak Savunma Anlaşması” olarak anılan düzenlemenin hukukî statüsünün açıklanmasını istedi. Anlaşmanın TBMM onayına sunulmadan uygulanamayacağını savunan Tan, Yemen’e askerî kuvvet veya yetenek sevk edildiği yönündeki iddiaların da açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

“Bu adımların hukukî zemini nedir?”

Tan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sözü uzatmadan tekrar tekrar soralım: Var olduğu iddia edilen ‘Mekke Ortak Savunma Anlaşması’ TBMM onayına sunulmadan nasıl geçerli olur, nasıl uygulanabilir? Eğer ortada bir ‘ortak savunma anlaşması’ değil de bir ‘mutabakat muhtırası’ veya ‘mutabakat zabtı’ hatta o bile değil yalnızca bir ‘ortak basın açıklaması’ varsa bu atılan adımların hukuksal zemini nedir? Yineliyoruz ve uyarıyoruz bu yapılanlar anayasal suçtur. Dış politika açısından ise hele bu ortam ve bağlamda sözkonusu gözükara girişimler, tek adam rejimlerine özgü bir kıyamet günü senaryosu saplantısını ortaya koymaktadır. Yemen’e askerî kuvvet ve/veya yetenek sevki iddiası doğruysa bu saplantının apaçık bir dışavurumu, kanıtıdır.”

Ankara - Anka

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