Türkiye’nin ihtiyacı yeni yönetme biçimidir

Prof. Dr. Doğu Ergil, Türkiye’de yaşanan sıkıntıların yalnızca iktidar değişikliğiyle çözülemeyeceğini belirterek, yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini vurguladı.

Medyascope’ta yazan Ergil, “Türkiye’nin ihtiyacı, yeni bir iktidardan önce yeni bir yönetme biçimidir. Aktörleri değiştirmek hükümeti değiştirir; kuralları değiştirmek ülkeyi değiştirir. Türkiye’nin ihtiyacı kişilerin değil, oyunun kurallarının değişmesidir” ifadelerini kullandı. Yeni yönetim anlayışının hukuk, ehliyet, hesap verebilirlik, eşit yurttaşlık ve güven üzerine kurulması gerektiğini kaydeden Ergil, “Kişiler değil kurallar. Sadakat değil ehliyet. Keyfîlik değil hukuk. Ayrıcalık değil eşitlik. Korku değil güven. Tebaa değil yurttaş. Çünkü değişmesi gereken yalnızca iktidar değildir. Değişmesi gereken, iktidarın anlamıdır” dedi. Haber Merkezi Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 273

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.