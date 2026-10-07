Türkiye’nin ihtiyacı yeni yönetme biçimidir

Prof. Dr. Doğu Ergil, Türkiye’de yaşanan sıkıntıların yalnızca iktidar değişikliğiyle çözülemeyeceğini belirterek, yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini vurguladı.
Medyascope’ta yazan Ergil, “Türkiye’nin ihtiyacı, yeni bir iktidardan önce yeni bir yönetme biçimidir. Aktörleri değiştirmek hükümeti değiştirir; kuralları değiştirmek ülkeyi değiştirir. Türkiye’nin ihtiyacı kişilerin değil, oyunun kurallarının değişmesidir” ifadelerini kullandı. Yeni yönetim anlayışının hukuk, ehliyet, hesap verebilirlik, eşit yurttaşlık ve güven üzerine kurulması gerektiğini kaydeden Ergil, “Kişiler değil kurallar. Sadakat değil ehliyet. Keyfîlik değil hukuk. Ayrıcalık değil eşitlik. Korku değil güven. Tebaa değil yurttaş. Çünkü değişmesi gereken yalnızca iktidar değildir. Değişmesi gereken, iktidarın anlamıdır” dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi