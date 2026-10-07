Belediye başkanları bir bir tutuklanıyor

Belediyelere yönelik soruşturmalarda tutuklama kararları peş peşe geldi. Son iki günde Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklandı.

5 Ekim’de Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş hakkında tutuklama kararı verilirken, 6 Ekim’de Özmen, Seçer, Özyiğit ve Tuncer cezaevine gönderildi. Böylece son iki günde dört belediye başkanı ile bir belediye başkan vekili tutuklandı. Haber Merkezi

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