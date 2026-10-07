“Fon”un yurt dışı ayağı Meclis’te

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden ve nitelikli dolandırıcılık ile örgütlü suç şüphesine ilişkin çok sayıda şirket, fon ve para hareketini kapsayan soruşturmanın yurt dışı boyutunu TBMM gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Yeneroğlu; yurt dışına kaçırıldığı ileri sürülen paralar ve yurt dışındaki malvarlıkları için bugüne kadar hangi ülkelere adlî yardım ve tedbir talebi gönderildiğini, transferler için acil bloke istenip istenmediğini ve yurt dışındaki şüphelilerden kaçı hakkında kırmızı bülten ve iade işlemi başlatıldığını sordu. Bakan Gürlek’in 23 Eylül’de yaptığı açıklamada paraların yurt dışına kaçırıldığının görüldüğünü, yaklaşık 40 milyon dolarlık bir transferin durdurulduğunu ve asıl amacın yurt dışına çıkarılan paraları geri getirmek olduğunu belirttiğini hatırlatan Yeneroğlu; Almanya, İsviçre, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerdeki para ve malvarlıklarının tespiti, dondurulması ve Türkiye’ye geri getirilmesi için hangi somut adımların atıldığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti. Ankara - Mehmet Kara

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