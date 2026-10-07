Çiftçi destek yerine borca mahkûm

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesinde öngörülen tarımsal desteklerin 20 yıldır eksik ödendiğini belirtti.

Gürer’in paylaştığı verilere göre, 2006-2026 döneminde çiftçiye 682 milyar 185 milyon lira destek verilirken, kanuna göre bu tutarın 2 trilyon 312 milyar 708 milyon lira olması gerekiyordu. Gürer, aradaki 1 trilyon 630 milyar 523 milyon liralık farka dikkat çekerek, “Çiftçinin hakkı olan destek yıllar içinde eksik bırakılmıştır” dedi.

2026’da da tablonun değişmediğini belirten Gürer, kanuna göre 772 milyar lira olması gereken desteğin 168 milyar lirada kaldığını ve yalnızca bu yıl için farkın 604 milyar liraya ulaştığını söyledi. Tarım sektörünün banka borcunun Temmuz 2026 itibarıyla 1 trilyon 511 milyar liraya çıktığını kaydeden Gürer, “Çiftçinin borcu büyüyor, ancak geliri ve aldığı destek aynı ölçüde büyümüyor. Çiftçi için destek lütuf değil, tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için gerekli bir kamu politikasıdır” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara

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