DİSK’e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Eskişehir Şubesi’nin çağrısıyla SGK İl Müdürlüğü önünde toplanan emekliler aylıklarına zam talep etti.

Eyleme katılan 1933 doğumlu Ramazan Tekkalmaz, daha önce hiç böyle bir dönem görmediğini söyleyerek, “Yaşamak değil bu, sürünüyorum. 1930’lu yıllarda, 1940’lı, 1950’li yıllarda neler gördük, neler yaşadık ama böylesini görmedik” dedi. DEV Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç da yaptığı basın açıklamasında, “Emekliler artık kendi kaderlerini başkalarının insafına bırakmayacak. Bizler örgütlenecek, yan yana gelecek ve hakkımızı birlikte savunacağız” ifadesini kullandı. Eskişehir - Anka

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