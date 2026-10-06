Filipinli Lucky, Ayşe oldu

Filipinler vatandaşı Lucky, Kelime-i Şehadet getirerek İslam dini ile şereflendi ve yeni ismini Ayşe olarak seçti.

Üsküdar Büyük Çamlıca Camii’nde Filipinler vatandaşı Lucky, Kelime-i Şehadet getirerek İslam dini ile şereflendi ve yeni ismini Ayşe olarak seçti. Diyanet sitesinde yer alan habere göre, ihtida merasimi öncesinde Cami Rehberleri Ayşe Şahin ile Emine Bayram, Filipinli Lucky'e İslam dini hakkında bilgiler vererek merak ettiği soruları cevaplandırdı. Büyük Çamlıca Camii Müezzini Saffet Çalış tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, Üsküdar İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı dua etti ve Ayşe'yi tebrik etti. Yapılan duanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim Meali ve TDV yayınlarına ait çeşitli kitaplar hediye edildi.

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