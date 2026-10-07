“TBMM onayına sunulmadı”

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, “Mekke Ortak Savunma Anlaşması” olarak anılan düzenlemenin hukukî statüsünün açıklanmasını istedi.

Anlaşmanın TBMM onayına sunulmadan uygulanamayacağını savunan Tan, Yemen’e askerî kuvvet veya yetenek sevk edildiği yönündeki iddiaların da açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

“Bu adımların hukukî zemini nedir?”

Tan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sözü uzatmadan tekrar tekrar soralım: Var olduğu iddia edilen ‘Mekke Ortak Savunma Anlaşması’ TBMM onayına sunulmadan nasıl geçerli olur, nasıl uygulanabilir? Eğer ortada bir ‘ortak savunma anlaşması’ değil de bir ‘mutabakat muhtırası’ veya ‘mutabakat zabtı’ hatta o bile değil yalnızca bir ‘ortak basın açıklaması’ varsa bu atılan adımların hukuksal zemini nedir? Yineliyoruz ve uyarıyoruz bu yapılanlar anayasal suçtur. Dış politika açısından ise hele bu ortam ve bağlamda sözkonusu gözükara girişimler, tek adam rejimlerine özgü bir kıyamet günü senaryosu saplantısını ortaya koymaktadır. Yemen’e askerî kuvvet ve/veya yetenek sevki iddiası doğruysa bu saplantının apaçık bir dışavurumu, kanıtıdır.”

Ankara - Anka