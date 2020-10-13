TÜİK BİR KEZ DAHA İSTİHDAMI DA, İŞSİZLİĞİ DE BİRLİKTE “DÜŞÜRÜRKEN” BİR ANKET: HER İKİ SEÇMENDEN BİRİ “EVİMDE EN AZ BİR KİŞİ İŞ ARIYOR” DEDİ.

İSTİHDAM AZALDI, İŞSİZLİK GERİLEDİ!

TÜİK bir defa daha hem işi olanları azalttı, hem de işsizliği düşürdü. TÜİK verilerine göre Temmuz’da istihdam edilenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 254 bin kişi azalırken, işsiz sayısı 369 bin azaldı ve işsizlik oranı yüzde 13.4’e düştü.

HER ÜÇ KİŞİDEN İKİSİ: GELİRİM DÜŞTÜ

Yöneylem Araştırma’nın anketine göre, her iki seçmenden biri, hanesinde en az bir kişinin iş aradığını söylüyor. Seçmenlerin üçte ikisi geçen yıla göre gelirlerinin düştüğünü dile getirirken, gelirlerinin arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 7.

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TÜİK’e cevap anketle geldi

TÜİK verilerinde işi olanlar azaldığı halde işsizliğin de düşmesi tartışılırken, anketlerde halk, iktidarın ekonomi politikalarında başarısız olduğunu düşünüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2020 işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsiz sayısı temmuz ayında 4 milyon 227 bin kişi oldu. TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 254 bin kişi azalırken, işsiz sayısı da 369 bin kişi azaldı. Türkiye’de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puan azalarak yüzde 13.4’e geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İstihdam edilenlerin sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 254 bin kişi azaldı ve 27 milyon 263 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 2,9 puan azalarak yüzde 43,5 oldu. TÜİK’in dar tanımlı hesaplama (iş bulma umudunu kaybettiği için artık iş aramayanların işsiz sayılmaması) yöntemi, gerçek işsizliği yansıtmadığı için eleştirilere neden oluyor.

Yüzde 60: Ekonomi politikaları başarısız

Avrasya Anket’in kurucusu Kemal Özkiraz, YouTube hesabından akademisyenlerin görev aldığı Yöneylem Araştırma’nın anketini paylaştı. Anketin en çarpıcı kısımlarından biri de ekonomi politikalarına yönelik sorular ve verilen cevaplar oldu. Ankete göre ekonomi politikalarını başarısız bulanların oranı yüzde 60,1 çıktı. “Ne başarılı ne başarısız buluyorum” diyenler 14,5, “Başarılı buluyorum” diyenler 20,7, “Bilmiyorum” cevabını verenler ise 4,7 oranında kaldı.

Türkiye nasıl yönetiliyor?

Ankete göre katılımcıların yüzde 48,7’si “Türkiye nasıl yönetiliyor?” sorusuna “Kötü” cevabını verdi. “Ne iyi ne kötü” diyenlerin oranı yüzde 17’de kalırken yüzde 30,2 oranında “İyi yönetiliyor” cevabı verildi. “Bilmiyorum” diyenlerin oranı ise 3,4’te kaldı. “Türkiye başkanlık sistemiyle mi parlamenter sistemle mi yönetilmelidir?” sorusuna, katılımcıların yüzde 33’ü başkanlık sistemiyle yönetilmelidir derken, yüzde 48’i parlamenter sistemle yönetilmelidir dedi. “Önümüzdeki pazar günü miletvetkili seçimleri olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna ise verilen cevap dağılımları şu şekilde: AKP - yüzde 30,7. CHP - yüzde 24,8. HDP - yüzde 10,5. MHP - yüzde 7,7. İYİ Parti- yüzde 9,8. SP - yüzde 1,1. GP - yüzde 1,2. Deva P - yüzde 2,7.

İstihdam azalırken işsizlik nasıl düşer?

TÜİK’in verilerine göre işi olanlar azalırken işsizliğin de düşmesi tartışmalara neden oldu. Ekonomist Fatih Sezer sosyal medya paylaşımında, “Çalışma çağındaki nüfus 1,1 milyon artıyor, çalışan 1,2 milyon azalıyor, ama işsizlik düşüyor!” derken, Atilla Yeşilada ironik bir yorum yaptı: “Türkiye’de işsizlik yoktur, ayda 10 bin TL maaşı beğenmeyen tembel, AKP’ye oy vermeyen asalak bir kitle vardır.” İktisatçı Atilla Çifter ise işsizlik verisine dair tartışmalarla ilgili şöyle dedi: “İşgücündeki azalma 2.235 milyon ile işsizlikteki azalma 573 bin. Enflasyon kişiye göre, örneklem alınan yerlere göre epey değişebileceği için o kısım tartışmalı. Ama istihdam verilerinin artık analiz edilecek bir tarafı kalmadı.”

Halkın gündemi kriz, korona ve işsizlik

Yöneylem Araştırma firmasının “Gündemetre” araştırması Türkiye’nin fotoğrafını çekti. Araştırma 67 ilde 2 bin 402 kişi ile yapıldı. 23-27 Eylül döneminde gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçları şöyle: Katılımcılar Türkiye’nin en önemli sorunları arasında yüzde 19.9 ile ekonomik kriz, yüzde 16.8 ile korona, yüzde 15.7 ile işsizlik, yüzde 15.4 ile hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Seçmenlerin yüzde 40’ı geçen ay en az bir faturasını ödeyemediğini vurguladı. Her 2 seçmenden biri, hanelerinde en az bir kişinin iş aradığını anlattı. Seçmenlerin 3’te ikisi geçen yıla göre gelirlerinin düştüğünü dile getirirken, gelirlerinin arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 7.

AKP’nin oy oranı 2002 seviyesinde

Türkiye’nin iyi yönetildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 30’da kaldı, kötü yönetildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 49. Seçmenler en çok eğitim politikalarını başarısız bulurken, ekonomi politikaları bunu takip ediyor. Seçmenler Sağlık Bakanlığı’nın korona ile ilgili yayınladığı verilere güvenmiyor. Araştırmaya göre parlamenter sistemi isteyenler yüzde 48,1, başkanlık sistemi diyenler yüzde 33. AKP’ye destek 2002 seviyesine indi. CHP’nin oyu yüzde 27-28 bandına sıkışmış görünüyor. Yüzde 3 DEVA Partisi, yüzde 1,3 Gelecek Partisi, yüzde 1,3 Saadet, yüzde 11 İyi Parti, yüzde 11,8 HDP, yüzde 8,7 MHP, yüzde 27,8 CHP ve yüzde 34,4 AKP diyor.