Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında “enflasyonu düşük açıklayarak milyonlarca işçi, memur ve emekliyi mağdur ettiği” gerekçesiyle açılan dava bugün başlıyor.
TÜİK, ilk kez hakim karşısına çıkacak. Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açtığı davanın duruşması bugün (pazartesi) 09.30’da Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde yapılacak.
Sözcü’den Erdoğan Süzer’in aktardığına göre, davada eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir de şahit olarak dinlenecek. Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, dava için çeşitli illerden çok sayıda emeklinin Ankara’ya geleceğini, duruşma salonu ve mahkeme önünde kalabalıklar oluşacağını söyledi.
Haber Merkezi