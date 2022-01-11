TÜİK “KASIM 2020-KASIM 2021 DÖNEMİNDE DAR TANIMLI İŞSİZ SAYISI 284 BİN AZALDI” DERKEN, İŞKUR’A GÖRE AYNI DÖNEMDE KAYITLI İŞSİZ SAYISI 182 BİN ARTTI.

İŞSİZLER ARTTI, İŞSİZLİK AYNI

TÜİK’E göre Kasım ayında işsiz sayısı 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişmedi ve yüzde 11.2 seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.7 puan yükselerek yüzde 22.3’e çıktı.

HANGİSİ DOĞRU?

TÜİK ve İŞKUR rakamları arasındaki fark için “Hangisi doğru?” diye soran DİSK-AR: “Gerçek işsizlik yüzde 22.1. İşsiz sayısı 8 milyon 45 bin. Geniş tanımlı işsizlik oranı Kasım 2019’da yüzde 18.5 iken Kasım-2021’de yüzde 22.1'ye yükseldi. Geniş işsizlik, salgın öncesine göre 1 milyon 719 bin arttı.”

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TÜİK yine çelişti - İşsizlikte de rakam oyunları

İktidar, işsizlik rakamlarını düşük göstermeye çalışsa da gerçek rakamlar işsizliğin arttığını gösteriyor. DİSK-AR’ın açıklamasında “TÜİK verileri, işsizlikte salgın öncesi döneme göre kötüleşmenin devam ettiğini gösteriyor” denildi.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), işsizlik oranını yüzde 22,1, işsiz sayısını ise 8 milyon 45 bin olarak açıkladı. DİSK-AR, “İşsizlik, salgın öncesine göre yükselişte. Gerçek işsizlik yüzde 22,1. İşsiz sayısı 8 milyon 45 bin. Geniş tanımlı işsizlik oranı salgın öncesinde (Kasım 2019) yüzde 18,5 iken Kasım 2021’de yüzde 22,1’ye yükseldi. Geniş işsizlik, salgın öncesine göre 1 milyon 719 bin arttı” açıklamasını yaptı.

İŞSİZ SAYISI 8 MİLYON 45 BİN

DİSK-AR, TÜİK tarafından bugün 12,1 olarak açıklanan kasım ayı işsizlik verilerinin ardından kendi rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. DİSK-AR’dan yapılan yazılı açıklamada, “İşsizlik, salgın öncesine göre yükselişte. Gerçek işsizlik yüzde 22,1. İşsiz sayısı 8 milyon 45 bin. Geniş tanımlı işsizlik oranı salgın öncesinde (Kasım 2019) yüzde 18,5 iken Kasım 2021’de yüzde 22,1’ye yükseldi. Geniş işsizlik, salgın öncesine göre 1 milyon 719 bin arttı. TÜİK’e göre Kasım 2020-Kasım 2021 arasında dar tanımlı işsiz sayısı 284 bin azalarak 3 milyon 777 bine inmiş” denildi.

İŞKUR’A GÖRE 182 BİN KİŞİ ARTI!

İŞKUR’a göre ise aynı dönemde sadece kayıtlı işsiz sayısının 182 bin kişi arttığı bildirilen açıklamada, “Hangisi doğru? TÜİK’e göre dar tanımlı işsiz sayısı 2019 Kasım ayına göre 582 bin azalırken geniş tanımlı işsiz sayısı 1.719 kişi arttı. Kasım 2021’de dar tanımlı genç işsizliği yüzde 22,5, genç kadın işsizliği yüzde 30,7 olarak gerçekleşti. İşgücü piyasalarındaki gelişmelerin salgının tepe noktasına yükseldiği 2020’ye göre değil 2019’a göre değerlendirilmesi sağlıklı olacaktır. Bütün tartışmalı yanlarına rağmen TÜİK verileri, işsizlikte salgın öncesi döneme göre kötüleşmenin devam ettiğini gösteriyor” denildi.

TÜİK’e göre işsizlik oranı değişmedi

TÜİK verilerine göre Kasım ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 39 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 11,2 oldu. Genç işsizlik oranı ise yüzde 22,3 olarak gerçekleşti. TÜİK’in dün açıkladığı Kasım ayı işgücü istatistiklerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre istihdam edilenlerin sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre 228 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 46,6 oldu. İşgücü Kasım ayında bir önceki aya göre 267 bin kişi artarak 33 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 22,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 22,3, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 33,2 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise yüzde 42,8 seviyesinde gerçekleşti. Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 49 bin kişi, sanayi sektöründe 73 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 96 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,1’i tarım, yüzde 21,6’sı sanayi, yüzde 6,1’i inşaat, yüzde 55,2’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 29

Kasım ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak yüzde 29 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak yüzde 17,9 oldu.

Atıl işgücü oranı yüzde 22,1

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 22,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 olarak gerçekleşti.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA