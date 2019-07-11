Türk ve Rus heyetler Ankara'da 'Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin Ankara'da Suriye'yi görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Ankara'da Suriye'yi görüştü. Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün Bakanlıkta Önal, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin'den oluşan heyet, Suriye konusunu ele alan bir görüşme yaptı. AA

Okunma Sayısı: 192

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.