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11 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Türk ve Rus heyetler Ankara'da 'Suriye'yi görüştü

11 Temmuz 2019, Perşembe 18:52
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin Ankara'da Suriye'yi görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Ankara'da Suriye'yi görüştü.

Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün Bakanlıkta Önal, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin'den oluşan heyet, Suriye konusunu ele alan bir görüşme yaptı.

AA

Etiketler: Türk, Rus, heyet, Suriye, görüşme
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