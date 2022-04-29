Türkiye Avrupa Konseyi’nden ihraç edilir

Eski AİHM yargıcı ve emekli büyükelçi Rıza Türmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gezi Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Osman Kavala ile ilgili olarak söylediği, “Bunlar uluslararası hukuku bilmiyorlar. Artık AİHM’lik iş kalmadı. Bitti o iş. Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM’le alakası yok” sözlerini değerlendirdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre Türmen, “Türkiye bir sözleşmeye taraftır ve bu sözleşmenin 46. maddesine göre AİHM kararları bağlayıcıdır. Çok basit bir mesele bu. Açık. Yorumlanacak bir tarafı yok. Buna rağmen hâlâ Türkiye’de bu tartışılıyor. Türkiye, 12 Eylül döneminde bile Avrupa Konseyi’nden ihraç edilmedi ama AİHM bu tespiti yapar ve karar uygulanmazsa ihraç edilebilir. Askeri yönetimde uygulanmayan bir yaptırımın şimdi uygulanması nereye geldiğimizi göstermesi bakımından çok enteresan olur” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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