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"Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda''

03 Şubat 2020, Pazartesi 10:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketi öncesi Yeşilköy Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi, soruları cevapladı.

Yeni bir harekat olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda zaten harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ila 35 civarında karşı taraftan Suriyeli, o ekibin içerisinde, etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor. Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın.' Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F16'larımız da dahil olmak üzere fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide MİT'in belirlemiş olduğu noktaları tamamen atış altında tutuyor." 

Erdoğan, "Bu hadisenin ardından bir diplomatik girişim olacak mı? Rusya'yla bir görüşmeniz oldu mu veya görüşme planlanıyor mu?" sorularını, şöyle cevapladı:

"Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımız olsun MİT Başkanımız olsun Savunma Bakanımız olsun muhataplarıyla görüşme kanallarını şu anda aralıyorlar. Dışişleri Bakanımız zaten dün veya evvelsi gün bir görüşme yapmıştı. Ama bu arada çok daha önemlisi, bu süreçte eğer istediğimiz neticeyi alamazsak, tabii ki ben de muhatabımla görüşmek suretiyle burada artık işin ciddiyetini kendilerine özellikle ifade edeceğim. Ancak arazide gerek Rus gerekse bizim generallerimiz var. Generallerimiz sık sık görüşmeleri yapıyorlar ve yaptılar. Bu görüşmelere dayalı olarak da operasyonlarımızı sürdürüyoruz."

"Türkiye cevabını misliyle vermiş durumda"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor." ifadesini kullandı. 

Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır."

Erdoğan, saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış yapıldığını bildirdi.

AA

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  • Feyzullah Ayhan

    3.2.2020 11:56:16

    "Kardeşim putin ,dostum trump.orta doğuda en büyük dost ve müttefikimiz İSRAİLDİR" BAY RECEP. "Uçağımızı düşürmekle bizi arkamızdan hançerlediniz.Tarih boyunca asla bunu unutmayacağız"PUTİN. Başka söze ne hacet.

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