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Türkiye'de 2018'de 1 milyon 248 bin bebek doğdu

05 Temmuz 2019, Cuma 11:13
Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı geçen yıl 1 milyon 248 bin 847 olurken, bunlardan yüzde 51,3'ünü erkekler, yüzde 48,7'sini kızlar oluşturdu. Toplam doğurganlık hızı, 2018'de 1,99 çocuk olarak gerçekleşti.

Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 248 bin 847 canlı bebek doğumu gerçekleşirken, bunlardan yüzde 51,3'ü erkekler, yüzde 48,7'si kızlardan oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin bülten yayımladı.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından bu yılki Dünya Nüfus Günü'nün teması "1994 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Hedefleri" olarak belirlendi. TÜİK de bu doğrultuda Türkiye'deki doğum, evlenme ve toplumsal cinsiyet istatistiklerine ilişkin temel bilgileri derledi.

Bültene göre, Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, 2017'de 1 milyon 295 bin 784 iken 2018'de 1 milyon 248 bin 847 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ünü erkekler, yüzde 48,7'sini kızlar oluşturdu. Bebeklerin yüzde 17,7'si İstanbul, yüzde 5,8'i Ankara, yüzde 5'i Şanlıurfa ve yüzde 4,1'i İzmir'de doğdu.

Doğurganlık hızı 2,10'un altında

Ülkede bir kadının 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2018'de 1,99 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

Dünya genelinde 1969 yılında 4,8 olan toplam doğurganlık hızının 2018'de 2,5'e gerilediği görüldü. Söz konusu dönemler için toplam doğurganlık hızının gelişmiş ülkelerde 2,3'ten 1,7'ye, az gelişmiş ülkelerde ise 6,8'den 3,9'a düştüğü belirlendi.

Doğurganlık hızı en yüksek Şanlıurfa'da

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il geçen yıl 4,13 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,60 çocuk ile Şırnak, 3,26 çocuk ile Ağrı ve 3,23 çocuk ile Muş izledi. Doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,30 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,43 çocuk ile Kütahya, Zonguldak ve Edirne takip etti.

Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı 2013'te binde 130 iken geçen yıl binde 128 oldu.

AA

Etiketler: Türkiye, bebek, doğum, nüfus
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