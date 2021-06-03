Türkiye'de koronavirüs gündemiyle son gelişmeler

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 3 Haziran saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 39 bin 869, ikinci doz aşı 12 milyon 788 bin 486 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 828 bin 355 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 876 bin 781, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 33 bin 988, toplamda 4 milyon 910 bin 769, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 397 bin 287, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 70 bin 887, toplamda 2 milyon 468 bin 174, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 152 bin 10, ikinci doz aşı sayısı 889 bin 163, toplamda 2 milyon 41 bin 173 doz olarak kayıtlara geçti.

6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi öldü, hasta sayısı 563 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1219 oldu, 8 bin 540 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 809 bin 788'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 270 bin 299, vefat sayısı 47 bin 882 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Yurt genelindeki Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamalara rağmen açık bulunan masaj salonundaki 6 kişiye, "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından ceza uyguladı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir haftada Kovid-19 tedbirlerine uymayan 45 kişiye para cezası verildi.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısında 39,27'ye gerileyerek Karadeniz bölgesinin en az vaka görülen kenti olan Sinop'ta, yaz sezonunda turizm hareketliliği beklentisi arttı.

Türkiye'de Kovid-19 vakalarının en az olduğu illerden Tunceli'nin İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte salgına karşı yapılan aşı çalışmalarının hastanede yatan hasta sayılarını azalttığını bildirdi.