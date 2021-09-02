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3 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Türkiye'de son 24 saatte 283 kişi vefat etti

02 Eylül 2021, Perşembe 21:00
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 4 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,71, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,65 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 95 milyon 565 bin 306'ya yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 691 bin 422 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

"Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka tabloları ve aşı: yüzde 78'imiz tek, yüzde 60'ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların yüzde 81'i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık yüzde 90'ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece yüzde 10'a yakını tam aşılı." ifadelerini kullandı.

AA

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