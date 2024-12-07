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Türkiye'den ve KKTC'den GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine sert tepki

07 Aralık 2024, Cumartesi 14:34
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini belirterek, "Bu yanlış politikanın, bölgenin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

GKRY'nin son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamadaki görüşlerin paylaşıldığının altı çizildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"GKRY’nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz."

KKTC'den tepki

KKTC, GKRY'nin son dönemde silahlanma faaliyetlerini artırdığını belirterek, bunun bölgedeki "hassas dengeleri değiştirme" tehlikesi taşıdığını bildirmişti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, GKRY'nin son dönemde ABD gibi güçleri "arkasına alarak kurduğu stratejik ortaklıklar" sayesinde silahlanma faaliyetlerini artırdığı vurgulanarak, "ABD yönetiminin stratejik ortaklık kisvesi altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne vermekte olduğu desteğin ve İsrail ve Fransa gibi ülkelerin Kıbrıs Rum tarafı ile yaptığı askeri işbirliklerinin bölgedeki hassas dengeleri değiştirme tehlikesi taşıdığını uzun bir süreden bu yana ısrarla ifade etmekteyiz." denilmişti.

"Rum tarafının bu cesareti hangi güçlerden aldığı ortadadır"

Son günlerde GKRY'nin, İsrail'in hava savunma sistemini Kıbrıs Rum savunma sistemine dahil etme ve NATO üyeliği konusunda girişimler yapmakta olduğu yönünde basında haberler yer aldığı hatırlatılan açıklamada, "Avrupa Birliği tarafından yapılan tarihi hata ile Kıbrıs meselesinde bir anlaşmaya varılmadan önce gayriyasal bir şekilde tek taraflı olarak üyeliğe kabul edilen Rum tarafı, NATO ittifakının genişleme kararının oy birliğiyle alındığını unutmuş olacak ki NATO'ya üye olmayı düşünecek kadar cesaretlendirilmiştir. Rum tarafının bu cesareti hangi güçlerden aldığı ortadadır." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, GKRY'nin "bugün bazı güçlerin çıkarları doğrultusunda askeri bir üs haline getirilmeye çalışılmasına", Ada'nın eşit sahipleri olarak karşı mücadelenin sürdürüleceğinin altı çizilmişti.

Rum tarafının "sözde güvenlik tehdidi" altında olduğu gerekçesiyle silahlanma faaliyetlerini artırdığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"(Silahlanma faaliyetleri) İleride tüm Ada'ya bir felaket getirme olasılığı çok yüksektir. Dolayısıyla, bir kez daha ilgili tüm tarafları sağduyu ile hareket etmeye ve uluslararası aktörleri Kıbrıs Rum kesimini cesaretlendirmekten vazgeçmeye davet ediyoruz."

AA

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