Türkiye F-35'in parça üretiminden çıkarıldı

Amerikan yönetiminin Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması üzerine Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmasından sonra, üretici firma Lockheed Martin de Türkiye’nin parça üretiminden çıkarıldığını açıkladı. Türkiye’nin üretimden çıkarılma süreci Mart 2020’ye kadar tamamlanmış olacak.

Lockheed Martin Corp (LMT.N) CEO’su Marillyn Hewson, “F-35 üretimindeki Türk endüstrisi katkısını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bunun için üzerinde çalıştığımız bir takvim hazırladık. Mart 2020’ye kadar tamamlanmış olacak ve böylece her şeyin çözülmüş olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

Türkiye, arasında kokpit görüntüleme sistem ve iniş takım parçaları da olmak üzere F-35 üretimine yüzlerce parçayla katkı veriyordu.

Türkiye tarafından 100 adet F-35 savaş uçağı alınması planlanıyordu ancak ABD Başkanı Donald Trump yaptırımlar sebebiyle bunun mümkün olmadığını açıkladı. Marillyn Hewson, Polonya gibi birkaç ülkenin Türkiye’ye verilmeyen F-35 uçaklarını satın almak için talepte bulunduğunu bildirdi.