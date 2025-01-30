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30 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Türkiye hukuka dönmeli

30 Ocak 2025, Perşembe 02:01
Yargıya baskı ile gündem değiştirmeye yönelik soruşturma ve gözaltılar tepki çekiyor. Ülkenin normalleşmesi için hukuka dönülmesi çağrısı yapılıyor.

ACI TECRÜBELER YAŞADIK

Toplumsal muhalefete yönelik soruşturma ve gözaltıları değerlendiren Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer, "Hukuk dışı müdahalelerle siyaseti dizayn etme girişimlerinin halkın nezdinde nasıl mahkûm edildiğini ve ülkeye neler kaybettirdiğini çok sancılı tecrübelerle yaşadık. Hukuk dışı alana itilen Türkiye'yi acilen hukuk alanına çekmek gerekiyor" dedi.

KEYFÎ UYGULAMALAR VAR

Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu da, "Son dönemde yaşanan hukuksuzluklar ve keyfî tutuklamalar da göstermektedir ki Türkiye, ağır bir istibdat rejimiyle karşı karşıyadır. Bu durumdan bir an önce çıkılması ve anayasal geleneğimize uygun bir siyasî rejime geçilmesi gerekir" diye konuştu.

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Türkiye hukuka dönmeli

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer, son zamanlarda artan soruşturma ve tutuklama süreçleriyle ilgili “Hukuk dışı alana itilen Türkiye’yi acilen hukuk alanına çekmek gerekiyor” dedi.

Son zamanlara hem toplumsal muhalefete yönelik artan soruşturma ve tutuklama sürecini değerlendiren Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer “Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının kasten göz ardı edildiği bir ortamda, kanunlara açıkça aykırı gözaltı, tutuklama ve soruşturmaların amacı ceza hukuku araçlarını kötüye kullanarak siyasî rakipleri tasfiye etmektir. Hukuk dışı müdahalelerle siyaseti dizayn etme girişimlerinin ise halkın nezdinde nasıl mahkum edildiğini ve ülkeye neler kaybettirdiğini çok sancılı tecrübelerle yaşadık. Hukuk dışı alana itilen Türkiye’yi acilen hukuk alanına çekmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Keyfî uygulamalar var

Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu da, “Geçmişteki hatalardan ders çıkarılıp hukuk sisteminin hukukun sahası içerisinde kalmak zorunda olduğunu ve hukuk sisteminin politik amaçlar için kullanılmaması gerektiğini vurgulamak isterim. Buna ek olarak son dönemde yaşanan hukuksuzluklar ve keyfî tutuklamalar da göstermektedir ki Türkiye, ağır bir istibdat rejimiyle karşı karşıyadır. Bu durumdan bir an önce çıkılması ve anayasal geleneğimize uygun bir siyasî rejime geçilmesi gerekir. Siyaseten sorumluluğu bulunanların ve toplumsal muhalefetin, bu konuda somut hedefleri olan bir karşı çıkış hareketini hayata geçirmesi büyük önem arz etmektedir” dedi.

Ankara - Anka

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