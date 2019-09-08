AKP Ankara eski il başkanı Nedim Yamalı, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu şekilde sürdürülmesi Türkiye için çok büyük bir risk” dedi.

AKP’den ihracı istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile hareket eden Eski AKP Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesinin ardından nerede alındığı belli olmayan bir takım kararların partinin yetkili kurullarına getirildiğini söyledi. TV5’e konuk olan eski AKP Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, Davutoğlu’nun parti başkanlığından uzaklaştırılmasının ardından parti içindeki sorunların baş gösterdiğini söyledi.

Yamalı ayrıca cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesinin ardından “Bazı kararlar geliyordu biz ildeyken, yani nereden geldiğini bilmiyoruz, partinin yetkili kurullarının bunlardan haberi yok, bir yerlerde karar alınıyor geliniyor” diye konuştu. Yamalı, “(Kırılma noktası) Başkanlık sisteminden biraz daha önce başladı işin doğrusu. Ben o zaman, 2014’te, il başkanlığına yeni gelmiştim. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi, 2015 seçimleri atlatıldı, kırılma noktaları sayın Davutoğlu’nun görevi bırakmaya zorlanmasıyla esasında başlayan probler.. AK Parti içinde 2016’nın ortasında git gide başlayan içine kapanma ve iç mücadelenin çok arttığı bir dönem başladı” diyerek 15 Temmuz darbe girişimiyle bu sürecin üzerinin örtüldüğünü ifade etti.



Sistem acilen demokratikleştirilmeliydi

T24’ün haberine göre, Yamalı şunlar söyledi: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu şekilde sürdürülmesi Türkiye için çok büyük bir risk. Problem şu: Bu reformlar sanki yapılmak istenmiyor gibi bir görüntü oluştu maalesef. Hem AK Parti içinde hem de uygulamalarda sanki bu büyük güçten hoşlanıldı ve bu büyük güç bırakılmak istenmiyor gibi bir görüntü oluştu maalesef. Hâlbuki şu andaki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi acilen demokratikleştirilmeliydi. Cumhurbaşkanının yetkileri meclise ve diğer kurumlara verilmeliydi, parti biraz daha özgür ve bağımsız devam edebilmeliydi. Ve partiyle ilgili kararlar, yetkili kurullar tarafından alınması gerekiyordu fakat bunlar bırakıldı. Partinin ilk yıllarında egemen olan o ortak akıl maalesef son yıllarda ortadan kalktı.”